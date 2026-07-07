30% першого внеску за «єОселю» відшкодовує Попаснянська громада

Попаснянська громада запровадила дієві фінансові інструменти, спрямовані на розв’язання житлових проблем своїх громадян, які втратили оселі через повномасштабне вторгнення. Гроші надають на часткове відшкодування суми першого (початкового) внеску за іпотечними кредитами в рамках державної програми «єОселя».

Цей крок покликаний допомогти родинам переселенців накопичити необхідний капітал для отримання власного житла на підконтрольній Україні території.

З офіційною програмою та затвердженим Порядком надання допомоги всі охочі можуть детально ознайомитись за прямим 👉 посиланням на розпорядження адміністрації.

Критерії та вимоги до потенційних отримувачів

Фінансування програми здійснюється безпосередньо з місцевого бюджету громади, тому до претендентів висувається низка юридичних та майнових вимог. Допомога виплачується за умови повного дотримання таких критеріїв:

Територіальна приналежність: офіційна реєстрація місця проживання заявника станом на 24.02.2022 була в межах Попаснянської міської територіальної громади (МТГ);

офіційна реєстрація місця проживання заявника станом на 24.02.2022 була в межах Попаснянської міської територіальної громади (МТГ); Майновий стан: повна відсутність житлової нерухомості у заявника та членів його сім’ї (при цьому не враховується житло на територіях, де ведуться або велися активні бойові дії, чи які є тимчасово окупованими);

повна відсутність житлової нерухомості у заявника та членів його сім’ї (при цьому не враховується житло на територіях, де ведуться або велися активні бойові дії, чи які є тимчасово окупованими); Цільове призначення: кредит має бути офіційно оформлений у межах державної програми «єОселя» для придбання житла на території України;

кредит має бути офіційно оформлений у межах державної програми «єОселя» для придбання житла на території України; Вікові обмеження: вік заявника має становити від 18 років на дату оформлення кредиту та не більше 70 років на дату його повного погашення;

вік заявника має становити від 18 років на дату оформлення кредиту та не більше 70 років на дату його повного погашення; Безпекові вимоги: повна відсутність заявника і членів його родини у державних санкційних списках;

повна відсутність заявника і членів його родини у державних санкційних списках; Відсутність подвійних пільг: громадяни не повинні брати участі в інших діючих державних програмах забезпечення житлом;

громадяни не повинні брати участі в інших діючих державних програмах забезпечення житлом; Часові межі угоди: житло має бути придбано за програмою «єОселя» після 01.09.2025 року;

житло має бути придбано за програмою «єОселя» після 01.09.2025 року; Юридичний статус: наявність офіційного статусу ВПО у заявника та членів родини, який зареєстрований в населених пунктах України;

наявність офіційного статусу ВПО у заявника та членів родини, який зареєстрований в населених пунктах України; Історія операцій: протягом останніх 12 місяців до дати подання офіційної заяви не відчужували власну житлову нерухомість.

Граничні розміри виплат та контакти для довідок

Обсяг фінансової підтримки чітко регламентований та має встановлену верхню межу, що дозволяє раціонально розподіляти бюджетні кошти між усіма заявниками. Розмір допомоги становить 30% суми першого внеску, але не більше 180 000 грн на одну родину.

Для отримання додаткових роз’яснень щодо формування пакета документів, верифікації банківських угод та термінів виплати компенсацій громадяни можуть звертатися до спеціалістів.

☎️ Телефони гарячої лінії для консультацій:

095-788-30-60;

050-851-52-60.

Профільні фахівці надають інформаційну підтримку та супровід на всіх етапах подачі заявок у робочий час.

👉 Також нагадаємо, що місцева влада Сіверськодонецька запровадила додаткові інструменти фінансової допомоги для родин, які вимушено залишили власні оселі та виховують осіб з особливими потребами.