Окупаційні російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, цілеспрямовано застосовуючи важке озброєння по суто цивільних об’єктах. Ворог завдав серії ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя. Цей бомбовий удар загарбники здійснили посеред дня, коли на робочих місцях, промислових зонах та навколишніх вулицях перебувала найбільша кількість людей.

Згодом медичні служби та правоохоронці оприлюднили нові оновлені дані щодо кількості жертв денного нальоту. Фіксується стрімке зростання кількості потерпілих: наразі зафіксовано вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя.

Серед постраждалих – двоє неповнолітніх дітей: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Станом на теперішній момент безпосередньо у лікарнях міста перебуває 12 людей. З цієї кількості 9 пацієнтів уже офіційно ушпиталені до профільних відділень, а ще 3 містян проходять обстеження. Лікарі наголошують, що серед усіх поранених троє людей перебувають у вкрай важкому стані.

Удар безпілотником та руйнування у житловому секторі

Вдень, 3 липня, російські війська завдавати удару безпілотником по іншому житловому району міста. За попередніми даними екстрених служб, унаслідок цього повторного нальоту поранень дістало ще дві людини. Потерпілим на місці та в каретах швидкої негайно надається вся необхідна первинна медична допомога. Точна кількість постраждалих від вибуху БпЛА наразі додатково уточнюється.

Цей приліт спричинив руйнування та пожежі у приватному секторі Запоріжжя. Внаслідок вибуху дрона миттєво загорівся приватний житловий будинок, площа пожежі швидко розповсюдилася на 100 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на виклик, ліквідували це загоряння, запобігши перекиданню вогню на сусідні оселі.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено міську газову трубу низького тиску, через що комунальникам довелося терміново перекривати постачання блакитного палива у мікрорайоні.

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На місці події продовжують працювати екстрені, комунальні та рятувальні служби міста, які усувають наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.