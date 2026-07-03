ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя

Денис Молотов
Денис Молотов
Вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя
Фото: наслідки російських атак на Запоріжжя / Запорізька ОВА / 03.07.2026

Окупаційні російські війська продовжують повітряний терор проти прифронтових міст України, цілеспрямовано застосовуючи важке озброєння по суто цивільних об’єктах. Ворог завдав серії ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по одному з промислових підприємств Запоріжжя. Цей бомбовий удар загарбники здійснили посеред дня, коли на робочих місцях, промислових зонах та навколишніх вулицях перебувала найбільша кількість людей.

Згодом медичні служби та правоохоронці оприлюднили нові оновлені дані щодо кількості жертв денного нальоту. Фіксується стрімке зростання кількості потерпілих: наразі зафіксовано вже 21 поранений через ворожу атаку на Запоріжжя.

Серед постраждалих – двоє неповнолітніх дітей: 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина. Станом на теперішній момент безпосередньо у лікарнях міста перебуває 12 людей. З цієї кількості 9 пацієнтів уже офіційно ушпиталені до профільних відділень, а ще 3 містян проходять обстеження. Лікарі наголошують, що серед усіх поранених троє людей перебувають у вкрай важкому стані.

Удар безпілотником та руйнування у житловому секторі

Вдень, 3 липня, російські війська завдавати удару  безпілотником по іншому житловому району міста. За попередніми даними екстрених служб, унаслідок цього повторного нальоту поранень дістало ще дві людини. Потерпілим на місці та в каретах швидкої негайно надається вся необхідна первинна медична допомога. Точна кількість постраждалих від вибуху БпЛА наразі додатково уточнюється.

Цей приліт спричинив руйнування та пожежі у приватному секторі Запоріжжя. Внаслідок вибуху дрона миттєво загорівся приватний житловий будинок, площа пожежі швидко розповсюдилася на 100 квадратних метрів.

Рятувальники ДСНС, які оперативно прибули на виклик, ліквідували це загоряння, запобігши перекиданню вогню на сусідні оселі.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено міську газову трубу низького тиску, через що комунальникам довелося терміново перекривати постачання блакитного палива у мікрорайоні.

На місці події продовжують працювати екстрені, комунальні та рятувальні служби міста, які усувають наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Атака КАБами по Запоріжжю: зростання кількості поранених та загиблих

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: «Львів – польське місто»: польські фанати вивісили банер на тлі загострення відносин між Україною і Польщею

СТОПФЕЙК

Єврокомісія надала 3,9 млрд євро Україні на дрони

ВАЖЛИВО

Іран атакував Бахрейн безпілотниками: відповідь на нічні авіаудари США

ПОЛІТИКА

На фронті за добу сталось 227 бойових зіткнень, ворог завдав 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

30 років Конституції України: свобода, права людини та незалежність

ВАЖЛИВО

рф вдарила по АЗС на Дніпропетровщині та двічі атакували рятувальників

ВІЙНА

рф атакувала Україну ракетами та 142 безпілотниками

ВАЖЛИВО

Більшість росіян готова підтримати завершення війни «вже завтра» – опитування

ВАЖЛИВО

Хімічно зшитий пінополіетилен: що це за матеріал і де він використовується?

СУСПІЛЬСТВО

На Івано-Франківщині військовий продавав зброю

КРИМІНАЛ

Затримано нардепа Сергія Кузьміних та обрано новий запобіжний захід

ВАЖЛИВО

Судитимуть «воєнкома лнр», який 8 років відправляв земляків на війну проти України

КРИМІНАЛ

Цифри, які змінюють ставлення до стінових матеріалів

СУСПІЛЬСТВО

росія вже 15-й раз переносить дедлайн захоплення Донбасу, цього разу до 31 грудня – Зеленський

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип