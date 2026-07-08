Розвиток системи охорони здоров’я: Олексій Харченко долучився до обговорення оптимізації роботи лікарень

В Україні триває активна робота над модернізацією державних послуг та підвищенням ефективності використання бюджетних коштів на рівні регіональних громад. Очільник Луганщини Олексій Харченко узяв участь у Конгресових діалогах, присвячених розвитку системи охорони здоров’я та вдосконаленню соціальних гарантій, які відбулись на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Діалог об’єднав представників різних гілок влади задля напрацювання скоординованих рішень у соціальній сфері.

Ключові теми дискусії на майданчику Конгресу

У центрі обговорення були два важливі для громад питання, які безпосередньо впливають на якість життя населення та фінансову стабільність місцевих бюджетів:

Удосконалення порядку надання медичних послуг з інструментальної діагностики в закладах охорони здоров’я державної та комунальної форми власності;

Законодавчі ініціативи щодо соціальних гарантій, зокрема законопроєкт № 5651-2, який стосується пільг з оплати проїзду та інших соціальних пільг.

Участь в обговоренні узяли народні депутати України, представники Уряду, начальники обласних військових адміністрацій, керівники територіальних громад, а також представники профільних міністерств і відомств. Головував на засіданні заступник керівника Офісу Президента, Голова Президії Конгресу України Віктор Микита.

Модернізація медичної діагностики: вимоги МОЗ до лікарень

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у своїй доповіді проаналізував забезпеченість регіонів апаратами КТ та чинники, які впливають на ефективність використання технічних засобів комп’ютерної діагностики.

Керівник відомства звернув увагу на необхідність раціонального управління ресурсами у комунальних медичних установах:

Фінансове забезпечення: держава технічно та фінансово, через Програму соціальних гарантій, повністю забезпечила надання таких послуг для населення;

держава технічно та фінансово, через Програму соціальних гарантій, повністю забезпечила надання таких послуг для населення; Проблема черг: виникнення черг на проходження обстежень у комунальних медичних закладах є виключно наслідком неефективного використання наявного обладнання;

виникнення черг на проходження обстежень у комунальних медичних закладах є виключно наслідком неефективного використання наявного обладнання; Новий часовий норматив: апарати МРТ та КТ у комунальних лікарнях відтепер мають працювати щонайменше 12 годин на добу для забезпечення максимального доступу пацієнтів.

Реформа пільгового проїзду: перехід на електронний облік

Законодавчі ініціативи у частині пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг презентував заступник Міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач. Він зазначив, що наразі в країні не існує цифрового обліку поїздок у транспорті загального користування, зокрема перевезення пільгових категорій громадян. Через це дискусія точилась навколо запровадження ефективного механізму компенсації перевізникам їхніх фактичних витрат.

Основні параметри законопроєкту № 5651-2:

Цифровізація системи: документ передбачає глобальну реформу системи пільгового проїзду в Україні;

документ передбачає глобальну реформу системи пільгового проїзду в Україні; Заміна носіїв: планується заміна застарілих паперових посвідчень на сучасний електронний квиток або банківську картку;

планується заміна застарілих паперових посвідчень на сучасний електронний квиток або банківську картку; Прозорий облік: нововведення дозволить запровадити автоматизований облік кожної поїздки, що забезпечить точний розрахунок компенсацій між громадами та транспортними компаніями.

Напрацьовані під час Конгресових діалогів пропозиції будуть враховані профільними комітетами Верховної Ради під час підготовки законопроєкту до наступних читань.

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👉 Також нагадаємо, що керівництво Луганської обласної державної адміністрації продовжує розширювати взаємодію з недержавним сектором задля розв’язання нагальних проблем евакуйованих жителів регіону. Очільник Луганщини Олексій Харченко зустрівся із громадськими активістами у Києві.