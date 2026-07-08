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Норвегія виділить понад $300 мільйонів на закупівлю ракет ППО для «Patriot»

Денис Молотов
Денис Молотов
Норвегія виділить понад 0 мільйонів на закупівлю ракет ППО для «Patriot»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ЗРК "Patriot"

Офіційне Осло ухвалює стратегічні рішення для оперативного закриття потреб українського війська у високотехнологічних засобах протиракетної оборони. Норвегія виділить 3 млрд крон (понад 300 млн доларів) на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти підуть на ракети для зенітних систем «Patriot», повідомив норвезький уряд у середу, 8 липня.

Фінансове вливання дозволить укласти прямі контракти з оборонними підприємствами та залучити резерви європейських країн.

Спільні закупівлі та участь у міжнародній програмі PURL

Закупівля дефіцитного протиракетного озброєння здійснюватиметься у широкій міжнародній кооперації, що дозволить оптимізувати логістичні процеси та пришвидшити виробництво нових партій.

В офіційному повідомленні норвезького уряду деталізовано механізм реалізації допомоги:

📢 «Разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети протиповітряної оборони Patriot безпосередньо у виробника в США. Норвегія продовжить підтримувати програму PURL, яку очолюють США», – йдеться в повідомленні.

Також в Осло додали, що з огляду на тривалі терміни постачання деяких із цих ракет, Норвегія також планує закуповувати ракети «Patriot» у країн, які вже мають їх, щоб сприяти швидкій передачі їх Україні. Це дозволить закрити критичні потреби українського неба вже у найближчій перспективі.

Розробка спеціалізованої системи протиракетної оборони

Окрім поточного забезпечення боєприпасами для існуючих комплексів, Норвегія долучається до створення довгострокових архітектурних рішень безпеки у Європі.

Напрями використання норвезького фінансування:

  • Замовлення на заводах США: пряме фінансування виробничих ліній американського ВПК;
  • Оперативний викуп: придбання готових ракет-перехоплювачів зі складів третіх держав;
  • Інноваційне проєктування: інвестиції у створення нових оборонних систем спільно з європейськими партнерами.

📢 «Україна запросила європейських партнерів взяти участь у розробці спеціалізованої системи протиракетної оборони. Це також може мати значення для оборони Норвегії та інших країн-союзників. Норвегія виділяє фінансування, щоб мати змогу зробити внесок у цю ініціативу», – заявили в норвезькому уряді.

Критичний дефіцит перехоплювачів під час останніх обстрілів

Рішення європейських союзників про виділення сотень мільйонів доларів стало прямою реакцією на складну ситуацію, що виникла під час відбиття останніх комбінованих ударів російської армії по столичному регіону України.

Як відомо, українська ППО не перехопила жодну з 29 російських балістичних ракет під час масованої атаки на Київ 6 липня. Це сталося через відсутність ракет-перехоплювачів для систем «Patriot», запаси яких вичерпалися внаслідок попередніх хвиль обстрілів.

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