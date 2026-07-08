США завдали масованих ударів по Ірану

Міжнародна коаліція під головуванням Сполучених Штатів перейшла до рішучих дій задля відновлення безпеки на ключових морських торговельних шляхах, де дії іранських збройних формувань поставили під загрозу глобальну логістику. США завдали серії ударів по Ірану, уразивши понад 80 різних цілей противника, в ніч на 8 липня.

Причиною атаки стали іранські удари по трьох торгових кораблях, здійснені у вівторок 7-го числа. Про це свідчить пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х (колишній Twitter). Операція у відповідь була реалізована негайно із залученням значних авіаційних та ракетних потужностей американської армії.

Офіційна заява CENTCOM щодо масштабів ураження

Військове командування Сполучених Штатів підтвердило використання найсучасніших засобів ураження для нейтралізації потенціалу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

📢 «Сили Центрального командування США завершили новий раунд наступальних ударів по Ірану, вразивши понад 80 цілей високоточними боєприпасами як негайну відповідь на останні атаки Ірану на торгові судна, що йдуть через Ормузьку протоку», – йдеться в публікації.

Перелік знищених військових об’єктів Ірану

Ударна операція була спрямована на повне придушення іранських спроможностей із ведення вогню по акваторії та блокування радіолокаційного стеження. Пентагон звітує про успішне відпрацювання за багатьма напрямками.

Підрозділи американських військ завдали точних ударів по:

іранських системах протиповітряної оборони (ППО), які намагалися перехопити ракети;

регіональних та центральних мережах управління та контролю військ;

берегових радіолокаційних станціях (РЛС), що здійснювали трекінг цивільних суден;

мобільних та стаціонарних протикорабельних ракетних комплексах;

і більш ніж 600 швидкісних катерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які безпосередньо використовувалися для піратських нападів та мінування водних артерій.

Передумови конфлікту: напад на цивільний флот

Масштабна військова операція США стала прямою відповіддю на зухвалі дії Тегерана, які зруйнували попередні крихкі дипломатичні домовленості. В CENTCOM нагадали, що Іран нещодавно атакував три торгові судна, які проходили через Ормузьку протоку:

Танкер «Аль-Рекайят» під прапором Маршаллових островів;

під прапором Маршаллових островів; Танкер «Ведьян» під прапором Саудівської Аравії;

під прапором Саудівської Аравії; Танкер «Кіпр Просперіті» під прапором Ліберії.

Американські військові наголосили на неприпустимості використання зброї проти комерційних компаній.

📢 «Невиправдана агресія з боку іранських сил є явним та небезпечним порушенням режиму припинення вогню та підриває свободу судноплавства», – резюмували у CENTCOM.

Зрив тижневого перемир’я між Вашингтоном та Тегераном

Цей раунд протистояння фактично перекреслив тривалі кулуарні переговори, спрямовані на зниження градуса напруги в регіоні, про які раніше повідомляли закордонні оглядачі.

Як ми вже писали, за даними ЗМІ, військові Ірану випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку в ніч проти 7 липня, поклавши край тижневій паузі в атаках, досягнутій у межах домовленості між Вашингтоном і Тегераном.

Наразі сили міжнародної коаліції переведені у стан підвищеної бойової готовності, очікуючи на можливі кроки Ірану у відповідь. Рух транспорту протокою перебуває під посиленим конвоєм військово-морських сил США.

👉 Також раніше було повідомлено, що Іран офіційно підписав угоду про припинення вогню, і Сполучені Штати Америки повністю виконали всі свої зобов’язання за цим документом. Однак у разі подальших провокацій на насильство буде відповідь насильством.