У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік здійснив активну протидію з використанням ножа працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), внаслідок чого двоє військовослужбовців зазнали тілесних ушкоджень. Про це у суботу, 7 лютого, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення.

📢 «Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП», – написано в офіційному повідомленні поліціянтів.

🚔 Співробітники кримінальної поліції оперативно затримали чоловіка. Ним виявився 31-річний мешканець Харкова.

⚖️ Затриманому повідомили про підозру за статтею погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

☝️ Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, зокрема тримання під вартою.