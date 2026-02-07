Субота, 7 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК

Денис Молотов
У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік здійснив активну протидію з використанням ножа працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), внаслідок чого двоє військовослужбовців зазнали тілесних ушкоджень. Про це у суботу, 7 лютого, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення.

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК 02
Скриншот публікації поліції Харківської області / Facebook

📢 «Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП», – написано в офіційному повідомленні поліціянтів.

🚔 Співробітники кримінальної поліції оперативно затримали чоловіка. Ним виявився 31-річний мешканець Харкова.

⚖️ Затриманому повідомили про підозру за статтею погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

У Харкові затримали чоловіка: протидіяв ножем працівникам ТЦК 01
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

☝️ Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, зокрема тримання під вартою.

  • В Уманському районі Черкаської області чоловік здійснив агресивні дії щодо працівника ТЦК, поранивши його ножем у шию.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Українці продають в онлайн-магазинах генератори, передані з Польщі та Грузії

СТОПФЕЙК

На росії школярка заживо намагалась спалити однокласників

ПОДІЇ

Україна, США та росія почали новий раунд переговорів в ОАЕ

ВАЖЛИВО

За ексголову ДПСУ Сергія Дейнеко внесли заставу в 10 млн гривень

ВАЖЛИВО

Атаки по енергетиці: у Харкові перебої зі світлом і зупинка електротранспорту

ВАЖЛИВО

Рютте гарантує $15 млрд для України на придбання зброї

ВАЖЛИВО

росія вдарила по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

Politico дізналося про очікування “більш перспективних” переговорів в Абу-Дабі і шансів на “завершення конфлікту”

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Україна синхронізувала санкції проти рф з ЄC: рішення РНБО

ВЛАДА

росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі

ВАЖЛИВО

БпЛА рф вдарили по Київщині: палали склади Roshen – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Біля узбережжя окупованого Криму стався сильний землетрус

ВАЖЛИВО

Голова ОБСЄ та генсек організації прибули з візитом до Києва

ВАЖЛИВО

Посадовця КМДА затримали на хабарі за постачання обладнання до шкіл Києва

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ