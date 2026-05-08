У Павлограді внаслідок атаки дронів постраждали цивільні

Дніпропетровська область протягом останньої доби зазнала масованих ударів з боку російських військ. В черговий раз постраждало місто Павлоград, де атака безпілотників призвела до поранень мешканців та значних руйнувань приватного сектору.

За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі та голови облради Миколи Лукашука, у Павлограді зафіксовано влучання дронів-камікадзе. Унаслідок нальоту в місті спалахнули пожежі.

📢 «Через атаку БпЛА у Павлограді постраждали троє людей», — повідомив Микола Лукашук у своєму зверненні.

Олександр Ганжа уточнив деталі щодо стану постраждалих та масштабів руйнувань:

55-річний чоловік та 55-річна жінка госпіталізовані, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

43-річний чоловік отримав допомогу та перебуває на амбулаторному лікуванні.

Вогнем та вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 приватних будинків, а також легкові автомобілі мешканців.

Майже 30 атак за добу: географія обстрілів

Загалом обстріли Дніпропетровщини протягом доби здійснювалися за допомогою артилерії, авіабомб та безпілотників. Загальна кількість ворожих атак наблизилася до тридцяти.

Окрім Павлограда, під удар потрапили:

Синельниківський район: У Покровській та Дубовиківській громадах внаслідок влучань загорілися кілька приватних садиб та господарська споруда.

Нікопольщина: Ворог цілив по самому Нікополю, а також по Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Тут зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів та будівель, що тимчасово не експлуатувалися.

Нагадаємо

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Ввечері 5 травня російські війська завдали ракетного удару по обласному центру. За попередніми даними, під час атаки на Дніпро ворог застосував балістичне озброєння.

Обстріли Дніпропетровщини продовжуються на різних напрямках. Місцева влада постійно закликає мешканців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

