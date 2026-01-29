П’ятниця, 30 Січня, 2026
В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК

Денис Молотов
В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК
Ілюстративне фото.

В Уманському районі Черкаської області чоловік здійснив агресивні дії щодо працівника ТЦК, поранивши його ножем у шию. Про це повідомили на Facebook-сторінці Черкаського обласного ТЦК та СП.

📢 «28 січня в Уманському районі військовослужбовці ТЦК та СП здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних. Коректно і згідно із законом. Але це мало хвилювало одного з місцевих. Агресивно налаштований чоловік підійшов до групи військовослужбовців Збройних сил та одразу завдав одному з них удар ножем в ділянку шиї», – йдеться в офіційному повідомленні.

У ТЦК зазначили, що ніж не зачепив сонну артерію, тож загрози життю пораненого немає. Працівники ТЦК, які перебували поруч, миттєво затримали чоловіка та передали його правоохоронцям. Пораненого працівника ТЦК терміново доправили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

📢 «На щастя, у нашого солдата виявився сильний янгол-охоронець», – зазначили в ТЦК.

В Уманському районі чоловік ударив ножем працівника ТЦК 01
Скриншот офіційного допису Черкаського обласного ТЦК / Facebook.

☝️ У відомстві також повідомили, що поранений працівник ТЦК, ім’я якого не розголошують, нагороджений орденом «За мужність». Відзнаку він отримав за операцію під Ягідним у Чернігівській області, де його група діяла в тилу ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула тіла загиблих побратимів.

Крім того, боєць брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, а після лікування продовжив службу у РТЦК та СП Черкаської області.

Керівництво Черкаського обласного ТЦК та СП заявило, що особисто контролює процес одужання працівника, а чоловік, який діяв агресивно, має понести відповідальність згідно із законом.

📌 Раніше повідомлялося, що 15 січня в Ізмаїлі 55-річний чоловік із викруткою протидіяв працівнику ТЦК. Інцидент стався, коли ТЦК намагалось перевірити документи у місцевого мешканця.

📌 2 січня на Вінниччині затримали 46-річного мешканця Гайсинського району за агресію та поранення працівника ТЦК.

📌 На Львівщині правоохоронці встановили особу підозрюваного, який здійснив кілька пострілів з травматичної зброї по мікроавтобусу працівників районного ТЦК та СП.

