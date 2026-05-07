Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені

У Дніпрі зафіксовано надзвичайну подію в одному зі спальних районів міста. Внаслідок вибуху припаркованого транспортного засобу постраждали люди. Правоохоронці розпочали розслідування для встановлення причин інциденту.

За даними Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, подія сталася вранці у Соборному районі.

Вибух стався у припаркованому автомобілі. Наразі не уточнюється, чи був це цілеспрямований замах, технічна несправність чи наслідок бойових дій (скид із дрона або робота ДРГ).

Офіційно підтверджено поранення двох чоловіків. Інформація про ступінь тяжкості їхніх травм та стан наразі уточнюється медиками.

Територія інциденту оточена. На місці працює посилена група фахівців. Криміналісти та слідчі збирають докази та опитують свідків. Вибухотехнічна служба перевіряє залишки авто на наявність компонентів вибухових пристроїв та гарантує безпеку навколишнього простору.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та вирішують питання щодо правової кваліфікації справи.

Випадки вибухів авто в українських містах останнім часом фіксуються частіше. Зокрема, подібний інцидент стався у лютому в Голосіївському районі Києва. Поліція перевіряє можливий зв’язок таких подій із діяльністю ворожих диверсійних груп.

