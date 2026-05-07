ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені

Денис Молотов
Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені
Фото: Національна поліція України / 07.05.2026

У Дніпрі зафіксовано надзвичайну подію в одному зі спальних районів міста. Внаслідок вибуху припаркованого транспортного засобу постраждали люди. Правоохоронці розпочали розслідування для встановлення причин інциденту.

За даними Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, подія сталася вранці у Соборному районі.

Вибух стався у припаркованому автомобілі. Наразі не уточнюється, чи був це цілеспрямований замах, технічна несправність чи наслідок бойових дій (скид із дрона або робота ДРГ).

Офіційно підтверджено поранення двох чоловіків. Інформація про ступінь тяжкості їхніх травм та стан наразі уточнюється медиками.

Територія інциденту оточена. На місці працює посилена група фахівців. Криміналісти та слідчі збирають докази та опитують свідків. Вибухотехнічна служба перевіряє залишки авто на наявність компонентів вибухових пристроїв та гарантує безпеку навколишнього простору.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини та вирішують питання щодо правової кваліфікації справи.

Нагадаємо

Випадки вибухів авто в українських містах останнім часом фіксуються частіше. Зокрема, подібний інцидент стався у лютому в Голосіївському районі Києва. Поліція перевіряє можливий зв’язок таких подій із діяльністю ворожих диверсійних груп.

У Соборному районі Дніпра заходи з оповіщення військовозобов’язаних завершилися надзвичайною подією із застосуванням зброї. Місцевий житель відкрив вогонь по представниках територіального центру комплектування (ТЦК).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Перманентний макіяж губ як працює і чому це сучасний стандарт природної корекції

СУСПІЛЬСТВО

Угорщина повернула Україні мільйони доларів та золото

ВАЖЛИВО

Адміністрація Трампа не заклала кошти на допомогу Україні в бюджет-2027

ВАЖЛИВО

В Україні викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації за 20 тисяч доларів – СБУ

КОРДОН

Пособництво ворогу: оголошено підозру залізничникам з Луганщини

КРИМІНАЛ

Удар у “серце путінізму” – чи атакуватиме Україна москву 9 травня

ПОДІЇ

Скандал на Венеційській бієнале: Журі пішло у відставку через допуск рф

СУСПІЛЬСТВО

Атака на енергосистему Миколаєва: місто під ударами «шахедів»

ВІЙНА

До суду передали справу ключового російського командира за участь у захопленні Бучі і вбивстві цивільних – Генпрокурор

ПОДІЇ

У Києві затримано власницю будівельної компанії з Луганська за пособництво окупантам

КРИМІНАЛ

Вулкан Майон прокинувся на Філіппінах

ПОДІЇ

В Одесі заблокували авто ТЦК, з якого втекли чоловіки

СУСПІЛЬСТВО

«Пліч-о-пліч»: Шульгинська громада розвиває молодіжну політику та міжнародні партнерства

ЛУГАНЩИНА

США погодили мільярдні продажі зброї для Близького Сходу

ВАЖЛИВО

Половина боїв припала на два напрямки фронту – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип