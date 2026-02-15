Неділя, 15 Лютого, 2026
У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, є поранені

Денис Молотов
У Чернівцях чоловік кинув гранату посеред вулиці, є поранені 01
Фото з публікації поліції Чернівецької області / 15.02.2026 / Facebook

У Чернівцях правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який, за попередніми даними, кинув гранату під час конфлікту. Про це повідомила Поліція Чернівецької області.

До поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Героїв Майдану в обласному центрі. За попередньою інформацією, під час суперечки між невідомими особами один із учасників ймовірно кинув гранату, після чого стався вибух.

Унаслідок інциденту травмувалися троє громадян. Одного постраждалого госпіталізували до лікарні, ще двом медичну допомогу надали на місці події.

Також вибухом пошкоджено транспортний засіб.

🚔 Оперативне затримання
Фото з публікації поліції Чернівецької області / 15.02.2026 / Facebook

На місце події негайно прибули керівництво ГУНП, Чернівецького районного управління поліції, слідчо-оперативна група, оперативники Управління карного розшуку, вибухотехніки та патрульні.

У результаті проведених оперативних заходів поліціянти встановили особу, яка, ймовірно, причетна до інциденту. Нею виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Наразі на місці тривають невідкладні слідчі дії.

⚖️ Можлива кваліфікація

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату у бік поліціянтів і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), після чого також стався вибух.

