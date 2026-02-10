Вівторок, 10 Лютого, 2026
У Черкасах чоловік кинув гранату в бік працівників ТЦК

Денис Молотов
У Черкасах чоловік кинув гранату в бік працівників ТЦК 01
Національна поліція України / 09.02.2026

У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який кинув боєприпас (гранату) у бік поліціянтів та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), після чого стався вибух. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у вівторок, 10 лютого.

Інцидент трапився 9 лютого під час проведення заходів з оповіщення громадян. Спільний наряд поліціянтів і співробітників ТЦК та СП зупинив чоловіка для перевірки документів, однак він відмовився їх надати.

📢 «Поводячись агресивно, чоловік кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти», — повідомили у поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу чоловіка. Ним виявився 55-річний місцевий мешканець. Його затримали за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення.

⚖️ Кримінальне провадження

За фактом нападу відкрито кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України:

  • замах на умисне вбивство;
  • посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

  • Нагадаємо, раніше в Харкові під час перевірки документів чоловік протидіяв ножем працівникам ТЦК.
  • В Чернівцях пасажир автомобіля поранив працівника ТЦК після відмови надати документи. У відповідь військовий застосував травматичну зброю.
  • У Дніпропетровській області правоохоронці затримали трьох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю.
