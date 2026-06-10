Дрон рф у Сумах впав на залізничному вокзалі: є постраждалі

У Сумах під час відбиття чергової повітряної атаки російський ударний дрон типу «шахед» впав на платформі місцевого залізничного вокзалу. Про це повідомили очевидці в соціальних мережах у середу, 10 червня.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як охоплений полум’ям безпілотник падає поруч з пасажирським потягом. Уламки літального апарату упали безпосередньо на перон. У цей час там перебували цивільні люди, які чекали на відправлення свого рейсу.

📢 «Черговий підступний напад російських загарбників на Сумщині. Ворог атакував територію вокзалу у Сумах БпЛА. Шахед був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми-Рахів. Як результат — загоряння даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки знаходилися в укритті. Наразі поїзд відправився та рухається з затримкою +5 години. Робимо все, щоб надолужити відставання від графіка», — повідомили в Укрзалізниці.

Офіційні дані про постраждалих від Сумської МВА

Як поінформували у Сумській міській військовій адміністрації (МВА), внаслідок падіння уламків постраждали четверо людей.

Офіційні відомства наводять такі дані про поранених громадян:

три жінки віком 36, 69 та 38 років;

62-річний чоловік.

Наразі стан усіх потерпілих оцінюється як задовільний. Одразу після інциденту всі вони отримали кваліфіковану медичну допомогу безпосередньо на місці події від бригад екстреної медицини.

Ситуація з обстрілами у Сумській області

Безпекова ситуація в регіоні залишається напруженою через постійні ворожі удари. Раніше на Сумщині росіяни поранили трьох дітей. Від попередніх ворожих обстрілів постраждали дівчата 12 і 16 років, а також восьмирічний хлопчик.

👉 Також нагадаємо, що від початку доби агресор 73 рази атакував позиції Сил оборони. Ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямах, зафіксовано спробу прорвати оборону в районі острова Білогрудого.