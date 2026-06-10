На росії зняли обмеження з ігрової платформи Roblox

На росії зняли обмеження на доступ до популярної ігрової платформи Roblox Corporation та сервісу Roblox. Це рішення було ухвалене після того, як американська компанія виконала вимоги місцевого законодавства. Про це офіційно повідомило «міністерство цифрового розвитку» рф у середу, 10 червня.

Причини зняття обмежень та нові механізми захисту

У профільному відомстві заявили, що адміністрація Roblox запровадила додаткові механізми захисту неповнолітніх користувачів. Зокрема, на платформі з’явилася система вікових обмежень для доступу до ігрових кімнат та проєктів. Також представники компанії пообіцяли суттєво посилити модерацію та боротьбу з небажаним контентом.

Перед остаточним ухваленням цього рішення Мінцифри рф та місцевий регулятор зв’язку звернулися до правоохоронних органів. Вони попросили підтримати скасування діючих обмежень. Це відбулося після отримання від американської корпорації офіційних гарантій щодо повного дотримання російських вимог.

Нагадаємо, популярний сервіс Roblox був повністю заблокований на території росії 3 грудня 2025 року. Проте вже наприкінці того ж місяця компанія офіційно повідомила російському регулятору про свою готовність діяти. Керівництво платформи погодилося поетапно привести свою діяльність у повну відповідність до місцевого законодавства.

ℹ️ Масштаби та капіталізація компанії Roblox

Roblox — це відома американська онлайн-платформа. Вона дозволяє будь-якому зареєстрованому користувачеві створювати свою власну гру, а також грати в інтерактивні проєкти інших авторів.

Розвиток та фінансові показники платформи характеризуються такими цифрами:

у третьому кварталі 2025 року її щоденна активна аудиторія перевищувала 150 млн користувачів у всьому світі;

у 2021 році корпорація Roblox Corporation вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу (NYSE) через процедуру прямого лістингу;

ринкова оцінка компанії на момент виходу на біржу складала близько 45 мільярдів доларів США.

Водночас загальна політика обмежень щодо іноземних сервісів у країні продовжується. Як відомо, раніше «роскомнагляд» повідомив про повне блокування FaceTime. Цей додаток залишався одним з останніх популярних сервісів, які були доступні на росії для здійснення відеозв’язку після обмежень у роботі месенджерів WhatsApp та Telegram.

👉 Також нагадаємо, що Служба зовнішньої розвідки України повідомила про системну цензуру в російській книжковій індустрії. Основним інструментом контролю став так званий «блекаут».