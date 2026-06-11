Підтримка ВПО Кремінської громади: мільйонні виплати, житло та медицина

Одним із головних завдань Кремінської міської військової адміністрації залишається підтримка внутрішньо переміщених осіб через адресні виплати, житлові програми, медичне обслуговування, гуманітарну допомогу та доступ до адміністративних послуг. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в четвер, 11 червня.

📢 «Ми концентруємо свої ресурси на фінансовій допомозі та соціальних програмах для ВПО, родин із дітьми, а також Захисників і ветеранів. Окремим пріоритетом є розвиток житлових програм. Водночас важливим завданням залишається залучення громадян, у тому числі тих, хто перебуває за кордоном, до отримання різних видів послуг громади», – зазначає начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець.

➡️ Фінансова допомога: кошти прямої підтримки

У межах Програми надання матеріальної допомоги населенню з початку 2026 року підтримку отримали 686 мешканців. Загальна сума виплат склала понад 10,7 млн грн. Ці кошти спрямовуються на лікування, складні оперативні втручання, реабілітацію та всебічну підтримку соціально вразливих категорій населення.

Допомога охоплює широкий спектр потреб громадян. Йдеться про лікування хронічних та онкологічних захворювань, підтримку багатодітних родин, опікунів, прийомних сімей, студентів, людей похилого віку та осіб у складних життєвих обставинах. Передбачені також виплати на поховання та придбання твердого палива.

Лише за результатами засідання профільної комісії 4 червня було ухвалено рішення про надання допомоги 276 родинам на суму 3,86 млн грн.

Окремо діє програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їхніх сімей. З початку року на ці цілі спрямовано близько 2,7 млн грн. Фінансова підтримка надається на лікування, реабілітацію, оздоровлення, відпочинок дітей військовослужбовців та інші потреби родин оборонців.

Крім того, діюча програма підтримки ВПО передбачає допомогу для створення або розвитку власної справи. Також фінансування отримують мешканці громади, які переїжджають до інших населених пунктів України для офіційного працевлаштування.

Напрямок фінансової допомоги у 2026 році Кількість отримувачів Загальна сума виплат Матеріальна допомога населенню (загальна) 686 мешканців понад 10,7 млн грн Рішення профільної комісії від 4 червня 276 родин 3,86 млн грн Підтримка Захисників, Захисниць та їхніх родин — близько 2,7 млн грн Програма оздоровлення сімей з дітьми до 18 років 238 родин близько 2,6 млн грн Підтримка учнів, талановитої молоді та спортсменів — близько 1,4 млн грн Компенсація першого внеску на придбання житла 3 мешканці майже 620 тис. грн

➡️ Діти та молодь: оздоровлення і соціальна підтримка

Окрему увагу Кремінська громада приділяє підтримці дітей. Програма оздоровлення та відпочинку дозволяє організовувати дозвілля не лише для дітей, зареєстрованих у громаді. Нею користуються діти військовослужбовців та учні закладів освіти Кремінської громади незалежно від місця їхньої реєстрації.

Для пільгових категорій також компенсуються витрати на проїзд до місця оздоровлення та назад.

Діє програма підтримки сімей із дітьми віком до 18 років. Родини можуть отримати по 8 тис. грн на кожну дитину для оздоровлення, реабілітації та відпочинку. Скористатися нею можуть і сім’ї, чиї діти тимчасово перебувають за кордоном. Станом на сьогодні таку допомогу вже отримали 238 родин на суму близько 2,6 млн грн.

Також у межах окремої програми надається підтримка учням закладів освіти громади, талановитій молоді та спортсменам. Цього року відповідні виплати вже склали близько 1,4 млн грн.

➡️ Житлові програми: до 300 тисяч гривень на перший внесок

Програма забезпечення житлом ВПО Кремінської громади передбачає компенсацію частини першого внеску за іпотечними кредитами в межах державних програм «єОселя» та «Житло для ВПО». Для реалізації механізму створено спеціальну комісію та затверджено порядок надання допомоги.

За програмою «єОселя» громада може компенсувати до 70 % першого внеску, але не більше 300 тис. грн. Також передбачена часткова компенсація щомісячних платежів за кредитом упродовж перших років його погашення.

За програмою «Житло для ВПО» компенсація першого внеску може становити до 80 % його вартості, але не більше 300 тис. грн. Станом на сьогодні фінансову допомогу на придбання житла вже отримали троє мешканців громади на загальну суму майже 620 тис. грн.

Крім того, у громаді діє Програма пільгового житлового кредитування ВПО. Під час першого відбору зі 106 поданих заяв до реєстру кандидатів включили 96 осіб. Після цього 25 переможців визначили шляхом випадкового комп’ютерного відбору. Наразі вони займаються пошуком та придбанням житла.

Додатково запроваджено програму підтримки для облаштування придбаного житла, яка передбачає допомогу на ремонт, придбання меблів та побутової техніки.

➡️ Медична допомога: понад 3 тисячі прийомів пацієнтів

Попри релокацію медичні заклади Кремінської громади продовжують працювати для своїх пацієнтів у різних регіонах України.

Кремінська багатопрофільна лікарня у місті Рівне за п’ять місяців надала спеціалізовану медичну допомогу під час 2345 прийомів пацієнтів. Мобільну паліативну допомогу отримали 300 осіб, ще 500 людей звернулися до Кабінету ментального здоров’я та психологічної допомоги.

Первинну медичну допомогу мешканці громади можуть отримати в Рівному, Києві, Дніпрі та Андрушівці. За звітний період проведено близько 1000 прийомів пацієнтів, майже 4000 лабораторних досліджень, виписано рецепти за програмою «Доступні ліки», видано електронні направлення та проведено профілактичні обстеження.

У межах державної програми «Скринінг 40+» обстеження пройшли сотні мешканців громади. Також проводяться заходи з раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету, туберкульозу та онкологічних хвороб.

➡️ Гуманітарна допомога та діяльність ЦНАП

У Києві, Дніпрі, Рівному та Андрушівці працюють координаційні центри допомоги внутрішньо переміщеним особам Кремінської громади. Тут переселенці можуть отримати продукти харчування, медикаменти, одяг та інші необхідні речі.

У Дніпрі мешканцям громади передано понад 700 продуктових наборів від міжнародних партнерів та 49 гігієнічних наборів для жінок. В Андрушівці гуманітарну допомогу отримали близько 100 осіб.

Водночас Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) Кремінської громади продовжує допомагати мешканцям у вирішенні найважливіших життєвих питань. З початку року ЦНАП надав понад 5000 консультацій. Найчастіше люди зверталися з питань оформлення компенсацій за зруйноване житло, реєстрації місця проживання, соціальних виплат та матеріальної допомоги.

Лише у травні оформлено понад 100 витягів про реєстрацію місця проживання. Також проведено актуалізацію даних більш ніж 100 мешканців громади та прийнято близько 280 пакетів документів для отримання допомоги на лікування та реабілітацію.

Через ЦНАП та координаційні центри жителі громади можуть отримати допомогу у відновленні документів, поданні заяв щодо пошкодженого або знищеного житла, реєстрації повідомлень через портал «Дія» та оформленні документів для захисту майнових прав.

📢 «Наше завдання – не лише допомагати людям долати наслідки війни сьогодні, а й створювати умови для їхньої впевненості у завтрашньому дні. Саме тому ми розвиваємо житлові програми, підтримуємо родини, ветеранів, дітей та забезпечуємо доступ до необхідних послуг незалежно від того, де зараз перебувають мешканці громади», – наголошує начальник Кремінської міської військової адміністрації Олександр Дунець.

Для жителів Кремінської громади ці програми означають можливість отримати фінансову підтримку, скористатися житловими механізмами, отримати медичну допомогу, відновити документи та оформити компенсацію за втрачене майно. Саме на забезпеченні таких практичних потреб сьогодні зосереджена робота громади.

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👉 Також нагадаємо, що Чмирівська сільська військова адміністрація Луганської області в межах загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» налагодила довгострокову та ефективну взаємодію з Великоомелянською, Млинівською та Миляцькою громадами Рівненської області.