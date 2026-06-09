Готуються жорсткі покарання для систематичних порушників ПДР

Після резонансної смертельної аварії в Києві влада екстрено готує радикальні зміни в чинному законодавстві для водіїв, які систематично та грубо порушують правила дорожнього руху. Нові пропозиції щодо суттєвого посилення відповідальності спільно розробляють Нацполіція, народні депутати, правознавці та залучені експерти. Готовий фінальний драфт законопроєкту очікується вже найближчими днями, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, якого цитує інформаційне агентство «РБК-Україна».

Міністр відверто констатував, що наразі у правоохоронців немає дієвих юридичних важелів впливу на осіб, які постійно перевищують швидкість та провокують аварійні ситуації на дорогах.

Вже у середу це критичне питання на спеціальному засіданні розгляне профільний правоохоронний комітет Верховної Ради.

Механізм короткострокових санкцій та обмеження для «гонщиків»

Наразі урядовці розробляють чіткий механізм швидких короткострокових санкцій саме за критерієм систематичності вчинення правопорушень. Як приклад наводиться модель, коли у разі накопичення водієм 10 офіційних порушень за перевищення швидкості протягом визначеного періоду, до нього автоматично застосують жорсткі заходи впливу.

Серед головних робочих пропозицій, які внесуть до парламенту, розглядаються такі:

Тимчасове оперативне вилучення водійського посвідчення на визначений термін;

Суворе обмеження громадянина на саме право керування будь-якими транспортними засобами;

Примусове направлення порушника на повне повторне складання теоретичних та практичних іспитів.

Ігор Клименко окремо наголосив, що рівень санкцій буде прямо залежати від ступеня небезпеки перевищення швидкості. За його словами, перевищення на 10 км/год — це одна дорожня ситуація, а перевищення на 50–80 км/год у межах міста — це вже потенційна кривава трагедія.

Впровадження класичної бальної системи наразі урядом не планується, оскільки для цього в Україні ще повністю відсутня необхідна масштабна цифрова інфраструктура. Окрім цього, в межах реформи уряд планує суттєво посилити контроль за використанням легкого персонального електротранспорту (електросамокатів, моноколіс) та вдосконалити загальну систему автоматичної фіксації порушень на дорогах країни.

Трагедія на Чоколівському бульварі: деталі злочину

Приводом для екстреного збору урядової робочої групи стала жахлива аварія, яка сталася 5 червня близько 17:00 на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці.

Слідчі органи встановили жахливі подробиці інциденту:

Обставини ДТП. Водій елітного автомобіля Mercedes-Benz, за офіційними даними слідства, рухався з екстремальним перевищенням швидкості. Чоловік не впорався з керуванням на заокругленій ділянці міської дороги, вилетів за межі проїжджої частини та на повній швидкості врізався у бетонні конструкції підземного пішохідного переходу, де перебували люди;

Водій елітного автомобіля Mercedes-Benz, за офіційними даними слідства, рухався з екстремальним перевищенням швидкості. Чоловік не впорався з керуванням на заокругленій ділянці міської дороги, вилетів за межі проїжджої частини та на повній швидкості врізався у бетонні конструкції підземного пішохідного переходу, де перебували люди; Жертви атаки. Внаслідок страшного удару на місці загинуло четверо осіб — двоє молодих дільничних офіцерів поліції, цивільна жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє людей зазнали важких травм різного ступеня тяжкості та перебувають у реанімації.

Експертиза встановила, що на момент аварії чоловік був абсолютно тверезим. Водночас під час вивчення бази даних МВС з’ясувався шокуючий факт: лише з січня 2025 року цього водія десять разів притягували до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. Зокрема, п’ять разів — за критичне перевищення швидкості. За чинним законодавством він просто сплачував невеликі штрафи і продовжував безперешкодно їздити вулицями столиці, що й призвело до смертельного фіналу.