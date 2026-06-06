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За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Протягом травня поточного року луганці подали майже 450 офіційних повідомлень про зруйноване росіянами житло. А саме — громадянами було надіслано рівно 447 нових заяв. Про це повідомила пресслужба луганської ОВА.

📈 Загалом за весь період повномасштабного збройного вторгнення жителями області сумарно подано вже 57 078 інформаційних повідомлень про пошкоджене або повністю знищене нерухоме майно.

За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині 04
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 06.06.2026

Процес верифікації та юридичного аналізу цих документів триває безперервно у спеціальних координаційних центрах в евакуації. На сьогодні військовими адміністраціями територіальних громад Луганщини успішно опрацьовано 51 428 повідомлень від власників нерухомості. Зокрема, лише за останній звітний місяць фахівці перевірили та затвердили 283 інформаційні заяви.

З усієї кількості розглянутих документів 38 304 інформаційні повідомлення вже офіційно прив’язані до конкретних об’єктів Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Водночас 13 124 заяви за результатами правового аналізу та через брак первинних документів були визнані такими, що не підлягають подальшій обробці.

📊 Структурний розподіл майна в Державному реєстрі
За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині 02
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 06.06.2026

На основі верифікованих даних фахівці формують чітку архітектурну картину руйнувань, розділяючи об’єкти за їхнім безпосереднім функціональним призначенням у житловому та комунальному секторах.

Усього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) наразі офіційно внесено 40 850 окремих об’єктів нерухомого майна Луганської області.

У загальній структурі внесеної нерухомості зафіксовано такі показники:
  • Будівлі. Офіційно зареєстровано 13 160 капітальних індивідуальних будівель (приватні житлові будинки та адміністративні споруди);
  • Приміщення. Внесено 27 592 ізольовані приміщення (переважно квартири у багатоквартирному житловому фонді);
  • Споруди. Зафіксовано 98 об’єктів інженерно-технічних та допоміжних споруд.
Географічний зріз руйнувань по територіальних громадах

Рівень пошкоджень житлових масивів демонструє залежність від інтенсивності бойових дій під час оборонних та наступальних операцій на території Східного операційного району. Левова частина знищеного фонду припадає на великі промислові агломерації, які зазнали тривалих артилерійських та авіаційних обстрілів.

За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 06.06.2026

Аналіз внесених до РПЗМ об’єктів нерухомості показує такий відсотковий розподіл по регіону:

  • Сіверськодонецька громада — абсолютний «лідер», де розташовано 40 % усіх зафіксованих об’єктів нерухомості;
  • Лисичанська громада — на її території зафіксовано 16 % від загального обсягу руйнувань;
  • Попаснянська громада — становить 14 % внесених до реєстру знищених об’єктів;
  • Рубіжанська громада — також фіксує показник у 14 % зруйнованого житлового фонду;
  • Гірська громада — наразі охоплює 7 % від загальної кількості задокументованого пошкодженого майна;
  • Кремінська громада — у реєстрі відображено 3 % руйнувань місцевих будівель;
  • Щастинська громада — фіксує мінімальний офіційний показник в 1 % від загального реєстру;
  • Інші громади області — сумарно охоплюють ще 3 % від усіх внесених до бази даних споруд.
За травень майже 450 повідомлень про зруйноване росіянами житло на Луганщині 03
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 06.06.2026

Оновлення цієї статистики дозволяє точно розраховувати обсяги майбутніх субвенцій на відновлення Сходу після деокупації, а також надає міжнародним партнерам наочні та юридично бездоганні цифрові докази масштабів гуманітарної та матеріальної катастрофи, спричиненої діями окупаційних військ.

👉 Також нагадаємо, що представники органів державної влади, місцевого самоврядування та активна громадськість Луганської області спільно долучились до всебічного обговорення національних політик щодо майбутнього відновлення влади та реінтеграції ТОТ.

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