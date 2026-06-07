Підозру отримала зрадниця у «гібдд» окупованої Луганщини

Слідчі СБУ зібрали докази злочинної діяльності зрадниці, яка активно сприяє окупаційному режиму на «керівній посаді» у фейковій поліцейській структурі російської федерації на Луганщині. Про це офіційно повідомили у пресцентрі відомства за результатами проведення комплексу досудових розслідувань.

Слідство встановило, що фігурантка має тривалу історію співпраці з ворогом, яка розпочалася задовго до подій 2022 року. Ще після першої хвилі гібридної агресії у 2014 році зловмисниця відкрито підтримала загарбників. Вона вступила до так званого «штабу управління державної інспекції безпеки дорожнього руху» нелегітимного та маріонеткового «мвс лнр».

За безпосередню участь у діяльності терористичної організації її свого часу було офіційно притягнуто до відповідальності й оголошено у загальнодержавний розшук за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України.

Просування по службі та масштабна примусова «паспортизація»

Після початку повномасштабного вторгнення рф та формування на захопленій території Луганської області підрозділів поліції країни-агресора фігурантка пішла на суттєве підвищення. Вона добровільно отримала керівне крісло «заступника начальника відділу організаційно-аналітичної роботи та пропаганди безпеки дорожнього руху мвс по лнр».

На цій фейковій посаді колаборантка активно виконує такі деструктивні завдання:

Легалізація окупації. Проведення публічних заходів, спрямованих на створення ілюзії законності дій російської адміністрації;

Проведення публічних заходів, спрямованих на створення ілюзії законності дій російської адміністрації; Пропаганда в медіа. Популяризація діяльності силового відомства ворога у підконтрольному загарбникам інформаційному та медіапросторі;

Популяризація діяльності силового відомства ворога у підконтрольному загарбникам інформаційному та медіапросторі; Нав’язування законів. Свідоме та агресивне нав’язування цивільному населенню нормативно-правової бази російської федерації.

Зокрема, у межах так званої «інтеграції» захоплених українських регіонів до складу рф, зрадниця розгорнула масштабну та агресивну інформаційну кампанію з примусової «паспортизації» місцевих автовласників. Вона безпосередньо координує процеси обов’язкової заміни легітимних українських водійських посвідчень, реєстраційних документів на майно та автомобільних номерних знаків на аналогічні зразки російського зразка, фактично позбавляючи людей права на користування власним транспортом у разі відмови.

⚖️Правова кваліфікація та санкції закону

На підставі зібраного масиву документованих доказів СБУ заочно повідомила «правоохоронниці» про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України, що чітко кваліфікується як колабораційна діяльність (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

За роботу на користь країни-агресора та зраду присяги фігурантці тепер офіційно загрожує до 15 років позбавлення волі з обов’язковою конфіскацією всього належного їй майна.

Наразі активне досудове розслідування продовжують проводити фахівці ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Комплекс процесуальних дій здійснюється за керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще трьом поплічникам ворога, які безпосередньо забезпечували проведення псевдореферендуму та фіктивних «виборів путіна» на тимчасово захопленій території Луганської області.