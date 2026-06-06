Далі для росії все буде тільки гірше: путін втратив шанс вийти з війни

Диктатор на росії володимир путін остаточно втратив останній шанс вийти з провальної та руйнівної для нього війни з Україною. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своїй заяві в соціальній мережі Х (колишній Twitter) у суботу, 6 червня 2026 року.

На переконання українського посадовця, після ухваленого кремлем рішення наразі «немає хороших новин для росіян».

Глава зовнішньополітичного відомства детально змалював майбутні наслідки для країни-агресора:

📢 «Відкинувши пропозицію президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. Далі для росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще глибше в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. І їхня інтенсивність лише зростатиме», – написав Андрій Сибіга.

Жорсткі санкції та конфіскація заморожених активів

Очільник МЗС окремо нагадав російському суспільству та елітам про неминуче посилення міжнародного тиску на москву через демонстративну та безкомпромісну відмову від негайного припинення збройної агресії.

Він підкреслив, що світова спільнота наразі готова перейти до радикальних фінансових кроків:

📢 «Міжнародний тиск не ослабне – він ставатиме тільки жорсткішим. Це включатиме використання заморожених активів, заборони на в’їзд та неминучу відповідальність за злочини. Усе це через те, що кремлівський фанатик прагне за будь-яку ціну втриматися при владі й готовий пожертвувати майбутнім власної країни та вбити мільйони людей заради своїх безумних ілюзій. Усе це тому, що він не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою. Йому краще облишити марні сподівання на падіння України, зменшення підтримки з боку її партнерів чи послаблення тиску на росію», – зазначив очільник МЗС України.

Андрій Сибіга попередив керівництво рф, що країні-агресору все одно рано чи пізно доведеться погодитися на фінальне дипломатичне врегулювання, але умови капітуляції на той момент будуть для москви набагато гіршими, ніж пропонуються зараз. Він резюмував, що нинішня відмова путіна від миру має стати сигналом для посилення тиску Заходу та збільшення підтримки України.

Хронологія тижня: відкритий лист, форум у Петербурзі та вибухи в Кронштадті

Дипломатична криза цього тижня розвивалася стрімко і супроводжувалася реальними ударами на відстані понад 1000 кілометрів від лінії фронту.

4 червня. Був офіційно оприлюднений відкритий лист В.О. Зеленського до путіна. Шостий лідер Української держави запропонував провести особисту зустріч на території нейтральної третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру, щоб не продовжувати виснажливу війну на роки;

Був офіційно оприлюднений відкритий лист В.О. Зеленського до путіна. Шостий лідер Української держави запропонував провести особисту зустріч на території нейтральної третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру, щоб не продовжувати виснажливу війну на роки; 5 червня. Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) володимир путін публічно відмовився від зустрічі. Глава кремля назвав лист українського лідера зверненням «з елементами хамства», заявивши, що воно нібито створює перешкоди для переговорів;

Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) володимир путін публічно відмовився від зустрічі. Глава кремля назвав лист українського лідера зверненням заявивши, що воно нібито створює перешкоди для переговорів; 6 червня. Вже у ніч проти суботи українські далекобійні дрони СБС, СБУ та ГУР масштабно атакували околиці Санкт-Петербурга, який є рідним містом путіна. Ураження зазнали великі арсенали Військово-морського флоту рф та військова база «Кронштадт». В.О. Зеленський офіційно підтвердив успішність операції, зазначивши, що раз російський керівник хоче воювати — українські санкції продовжуватимуть працювати.

👉 Також нагадаємо, що Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо безпекової та гуманітарної ситуації в Україні у понеділок, 8 червня 2026 року.