Вівторок, 17 Лютого, 2026
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

Суд відправив під варту Германа Галущенка з можливістю застави

Денис Молотов
Суд відправив під варту Германа Галущенка з можливістю застави
Фото із трансляції засідання суду з обрання запобіжного заходу Герману Галущенку / 17.02.2026

17 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віктор Ногачевський обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн грн. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про визначення застави у 425 млн грн.

📢 «Також суд зобов’язав Галущенка утриматися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом, Ігорем Миронюком та Дмитром Басовим – фігурантами справи Мідас», – інформує Радіо свобода.

Обов’язки у разі внесення застави

У разі сплати застави суд поклав на підозрюваного низку процесуальних обов’язків:

  • не залишати межі Києва та Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання / перебування;
  • утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом, Ігорем Миронюком, Дмитром Басовим та іншими фігурантами гучної корупційної справи «Мідас»;
  • здати закордонний паспорт;
  • носити спеціальний електронний засіб контролю.

Ексміністру повідомлено про підозру у легалізації коштів, які, за версією слідства, були викрадені під час реалізації проєктів із захисту енергетичної інфраструктури. Йдеться про епізоди у межах так званої справи «Мідас».

Одним із випадків легалізації слідство вважає оплату навчання дітей Галущенка у Швейцарії. Загальна сума ймовірної легалізації, за даними сторони обвинувачення, перевищує 400 млн доларів.

Затримання та відставка

У ніч на 15 лютого співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затримали Галущенка під час спроби перетину державного кордону.

Його відставка відбулася на тлі гучного корупційного скандалу в енергетичному секторі. Раніше повідомлялося, що учасники корупційної схеми могли мати вплив на ексміністра. 12 листопада уряд відсторонив його від посади.

