Неділя, 15 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Затримання Германа Галущенка підтвердили в НАБУ

Денис Молотов
Затримання Германа Галущенка підтвердили в НАБУ
Герман Галушенко - колишній міністр юстиції України, колишній міністр енергетики України, фігурант гучної корупційної справи.

У неділю, 15 лютого, відбулося затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Операцію здійснили детективи Національного антикорупційного бюро України під час перетину ним державного кордону. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

📢 «Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас». Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», – наголосили у відомстві.

Інших офіційних подробиць щодо обставин, у яких відбулося затримання Галущенка, наразі не оприлюднено. Сам ексміністр енергетики публічно ситуацію не коментував.

☝️ Відомо, що відставка Германа Галущенка раніше відбулася на тлі резонансного корупційного скандалу в енергетичній сфері. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляли про викриття масштабної схеми. За інформацією слідства, учасники цієї схеми могли мати вплив на Галущенка під час його перебування на посаді міністра.

Окремо нагадаємо, що 12 листопада уряд ухвалив рішення про відсторонення Галущенка від посади.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Укренерго повідомило про наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі

ВАЖЛИВО

Частина Одеси та Чорноморська без світла і води

ВАЖЛИВО

Генсек НАТО заявив про «шалені втрати» рф в Україні

ВАЖЛИВО

росія другу добу поспіль б’є по інфраструктурі Нафтогазу

ВАЖЛИВО

Окупаційна «очільниця освіти» Луганська отримала підозру

КРИМІНАЛ

Німеччина знову планує замінити посла в Україні

ПОЛІТИКА

На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію з енергетикою

ВАЖЛИВО

В Індії знайшли 2300-річний теракотовий саркофаг

ПОДІЇ

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак – Генштаб

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 108 бойових зіткнень, ворог застосував понад 3,2 тис. дронів

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 98 бойових зіткнень – окупанти обстріляли Сумщину з території рф

ПОДІЇ

В Україні створили лазерну систему для знищення дронів — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Ракети рф «Кинджал» не досягли жодної цілі — ЗСУ

ВІЙНА

Ворог здійснив 74 атаки на фронті, активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"