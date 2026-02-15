Затримання Германа Галущенка підтвердили в НАБУ

У неділю, 15 лютого, відбулося затримання колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Операцію здійснили детективи Національного антикорупційного бюро України під час перетину ним державного кордону. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

📢 «Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас». Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом», – наголосили у відомстві.

Інших офіційних подробиць щодо обставин, у яких відбулося затримання Галущенка, наразі не оприлюднено. Сам ексміністр енергетики публічно ситуацію не коментував.

☝️ Відомо, що відставка Германа Галущенка раніше відбулася на тлі резонансного корупційного скандалу в енергетичній сфері. НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляли про викриття масштабної схеми. За інформацією слідства, учасники цієї схеми могли мати вплив на Галущенка під час його перебування на посаді міністра.

Окремо нагадаємо, що 12 листопада уряд ухвалив рішення про відсторонення Галущенка від посади.