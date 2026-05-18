Проїзд у Києві планують підвищити в 4 рази

У Києві планують змінити вартість пасажирських перевезень у комунальному громадському транспорті. Департамент економіки та інвестицій КМДА запропонував встановити новий тариф на разову поїздку на рівні 30 гривень. Про це повідомили у профільному відомстві в понеділок, 18 травня 2026 року.

Для пасажирів, які користуються міським транспортом регулярно, запровадять систему диференційованих знижок.

Обґрунтування нових тарифів та економічні показники

Перегляд вартості пасажирських перевезень зумовлений кількома чинниками. Посадовці відзначають суттєве зростання витрат на електроенергію, пальне та оплату праці працівників. Також збільшилися видатки на поточне утримання транспортної інфраструктури. Це відбувається на тлі загального зменшення пасажиропотоку у місті .

Востаннє тарифи на проїзд у столиці змінювали у 2018 році. Наразі економічно обґрунтована вартість однієї поїздки, як зазначається, є значно вищою за чинну. За розрахунками КМДА, вона становить 64,60 грн у метрополітені та 44,14 грн у наземному транспорті. Витрати на 2026 рік розрахували на основі фактичних показників 2025 року та прогнозованого зростання цін.

Диференційовані знижки на транспортні картки

Для власників транспортних карток діятиме гнучка система оплати. Вартість однієї поїздки зменшуватиметься залежно від обсягу одноразового поповнення картки:

1–9 поїздок — 30 грн;

10–19 поїздок — 28,90 грн;

20–29 поїздок — 27,80 грн;

30–39 поїздок — 26,60 грн;

40–49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25 грн.

Проїзні квитки та спеціальні пропозиції

Міська влада також підготувала нову сітку місячних проїзних квитків. У лімітованих проїзних вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновано такі ціни на місячні картки:

на 46 поїздок — 1 088 грн;

на 62 поїздки — 1 463 грн;

на 92 поїздки — 2 156 грн;

на 124 поїздки — 2 888 грн.

Повний безлімітний проїзний на місяць коштуватиме 4 875 грн. Він діятиме без обмежень у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері.

Для студентів та учнів повністю зберігаються пільгові умови. Вони отримуватимуть часткові або повні знижки залежно від періоду їхнього навчання.

Пересадочні квитки та картки для гостей міста

У столиці планують впровадити спеціальний пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволить пасажирам безлімітно пересідати між метро та наземними видами транспорту протягом 90 хвилин.

Для гостей Києва передбачені безлімітні проїзні на фіксований час:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Нові тарифи планують запровадити вже з 15 липня. Зміни набудуть чинності після завершення всіх регуляторних процедур та обов’язкового громадського обговорення. Ціни на проїзд у громадському транспорті столиці зростуть уперше за останні вісім років.

