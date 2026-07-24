Артилерійський удар по медиках: окупанти обстріляли лікарню на Херсонщині

Окупаційні російські війська протягом дня у п’ятницю, 24 липня 2026 року, завдали чергових підступних ударів по цивільних об’єктах Херсонщини. Під ворожим артилерійським вогнем опинилася будівля лікарні у селищі Білозерка. Про це офіційно повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

Наслідки атаки на медичний заклад у Білозерці

Унаслідок прямого влучання ворожих артилерійських снарядів поранень зазнав персонал медзакладу. Деталі про постраждалих медпрацівників:

Травмовано двох медсестер віком 51 та 56 років. У постраждалих діагностовано вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Після надання першої допомоги медики призначили потерпілим амбулаторне лікування.

Атаки безпілотників та зростання кількості поранених у Херсоні

Паралельно ворог не припиняє полювання за цивільними мешканцями обласного центру за допомогою скидів із БпЛА.

Ситуація у Корабельному районі Херсона:

24 липня: через скид із дрона поранено 60-річного чоловіка (вибухова травма, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок, госпіталізований);

через скид із дрона поранено (вибухова травма, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та кінцівок, госпіталізований); Звернення за 23 липня: до лікарні доправили 71-річного херсонця, який увечері потрапив під атаку дрона (вибухова травма та контузія, призначено амбулаторне лікування).

Також зросла кількість постраждалих від вчорашніх масованих авіаударів КАБами по центральних кварталах Херсона — до 10 мешканців. До лікарів звернулася 70-річна жінка з вибуховою травмою, уламковими пораненнями та забоєм голови.

Нагадаємо, раніше окупанти атакували Херсон 10 керованими авіабомбами, а в передмісті ворожі дрони влучили у цивільний мікроавтобус та трактор, поранивши трьох людей.

👉 Раніше повідомлялось, що вдень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, російські війська здійснили нову масовану атаку ударними безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Під удар ворога знову потрапили цивільні морські об’єкти.