Банківська паніка на росії: населення спустошує рахунки зі швидкістю 1 мільярд рублів за годину

Банківська система рф зіткнулася з новою та надзвичайно потужною хвилею масштабної кризи довіри з боку власного народонаселення. Лише за перші два тижні липня 2026 року громадяни рф вивели зі своїх банківських рахунків у готівку астрономічну суму — понад 513 мільярдів рублів. Цей показник уже встиг офіційно перевищити обсяги виведеного капіталу за весь попередній місяць. Про це повідомляє BBC.

Наразі середня швидкість «втечі» грошей з російського банківського сектору становить понад 1 мільярд рублів щогодини. У добовому еквіваленті фінансові установи країни-агресора втрачають близько 13 мільярдів рублів.

📉 Хроніка затяжного обвалу: п’ять місяців паніки

Безперервний та масовий відтік безготівкових коштів у паперову форму триває на росії вже п’ятий місяць поспіль. Загалом за період з лютого по червень обсяг паперових грошей в обігу всередині рф зріс на рекордні 1,903 трильйона рублів.

Динаміка зняття готівки за останні місяці:

Квітень: з рахунків виведено близько 600 мільярдів рублів;

з рахунків виведено близько 600 мільярдів рублів; Травень: з банкоматів знято понад 550 мільярдів рублів;

з банкоматів знято понад 550 мільярдів рублів; Перша половина липня: показник уже перевалив за 513 мільярдів рублів.

Поточний липневий ажіотаж має всі шанси оновити попередні історичні антирекорди російського фінансового ринку.

Чотири головні причини, чому росіяни ховають гроші «під матрац»

Міжнародні економічні аналітики та профільні експерти виділяють кілька ключових факторів, які змусили російське народонаселення масово повертатися до практики зберігання паперової валюти:

Технологічний колапс та збої. Головним тригером паніки стали часті та тривалі збої в роботі мобільного інтернету. Також масово відмовляють російські банківські додатки та цифрові сервіси оплати, що повністю паралізувало безготівкові розрахунки. Більшість росіян банально не можуть розплатитися картками в магазинах і змушені носити паперові гроші. Падіння доходів від депозитів. Реальна фінансова привабливість банківських вкладів у рф суттєво знизилася. На тлі неконтрольованої високої інфляції поточні відсоткові ставки більше не здатні покрити знецінення валюти. Громадяни просто не бачать економічного сенсу тримати кошти на рахунках. Сезонний та податковий фактори. Традиційний літній період масових відпусток завжди підвищує попит на паперові гроші. Крім того, внутрішню паніку активно підігрівають очікування жорстких та непопулярних змін у податковому законодавстві росії. Психологічний чинник. За умов тотальної геополітичної ізоляції та хронічної економічної нестабільності фізичне володіння банкнотами дає місцевому народонаселенню хоч якесь ілюзорне «відчуття безпеки».

Центральний банк рф наразі гарячково намагається стримати панічні настрої серед населення. Проте системні технічні проблеми, дефіцит обладнання та страх перед майбутнім продовжують щодня штовхати тисячі росіян до черг біля банкоматів.

👉 Також нагадаємо, що військово-політичне керівництво країни-агресора росії готує масштабну хвилю примусового призову свого народонаселення на військову службу. Восени поточного року кремль планує додатково залучити до окупаційного угруповання понад 500 тисяч осіб для продовження загарбницької війни проти України.