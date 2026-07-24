Пошкоджено два судна: рф завдала удару по портовій інфраструктурі Миколаївщини

Удень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, російські війська здійснили нову масовану атаку ударними безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Під удар ворога знову потрапили цивільні морські об’єкти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

📢 «Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає», – написав він.

Нагадаємо, це вже друга атака на портову інфраструктуру регіону за добу — раніше росіяни завдали ударів по портах та будівлі АЗС уранці 24 липня.

Україна скликає Радбез ООН через піратство рф

Через систематичні цілеспрямовані удари російської армії по цивільних суднах та портовій логістиці в Чорноморському регіоні Україна вживає жорстких дипломатичних заходів.

Офіційний Київ ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, яке заплановане на 27 липня 2026 року. Головною темою стане загроза міжнародній судноплавній безпеці з боку рф.

Зведення ДСНС: 6 пожеж сухостою за добу

Паралельно з ліквідацією наслідків ворожих ударів рятувальники ДСНС Миколаївської області продовжують боротьбу із займанням сухої рослинності.

Статистика та причини пожеж у регіоні:

За минулу добу ліквідовано 6 пожеж ;

; 2 випадки: виникли на території приватних домоволодінь;

виникли на території приватних домоволодінь; 4 випадки: сталися на відкритих ландшафтних територіях.

Фахівці ДСНС наголошують, що основними причинами масштабних пожеж залишаються людська необережність (спалювання сміття, підпал сухостою), а також наслідки ворожих прильотів. Рятувальники закликають громадян не спалювати рослинність, а в разі виявлення вогню негайно телефонувати за номером 101.