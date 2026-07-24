ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Пошкоджено два судна: рф завдала удару по портовій інфраструктурі Миколаївщини

Денис Молотов
Денис Молотов
Пошкоджено два судна: рф завдала удару по портовій інфраструктурі Миколаївщини
Ілюстративне фото з відкритих джерел / реактивний БпЛА типу Shahed-238

Удень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, російські війська здійснили нову масовану атаку ударними безпілотниками по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Під удар ворога знову потрапили цивільні морські об’єкти. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

📢 «Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає», – написав він.

Нагадаємо, це вже друга атака на портову інфраструктуру регіону за добу — раніше росіяни завдали ударів по портах та будівлі АЗС уранці 24 липня.

Україна скликає Радбез ООН через піратство рф

Через систематичні цілеспрямовані удари російської армії по цивільних суднах та портовій логістиці в Чорноморському регіоні Україна вживає жорстких дипломатичних заходів.

Офіційний Київ ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН, яке заплановане на 27 липня 2026 року. Головною темою стане загроза міжнародній судноплавній безпеці з боку рф.

Зведення ДСНС: 6 пожеж сухостою за добу

Паралельно з ліквідацією наслідків ворожих ударів рятувальники ДСНС Миколаївської області продовжують боротьбу із займанням сухої рослинності.

Статистика та причини пожеж у регіоні:

  • За минулу добу ліквідовано 6 пожеж;
  • 2 випадки: виникли на території приватних домоволодінь;
  • 4 випадки: сталися на відкритих ландшафтних територіях.

Фахівці ДСНС наголошують, що основними причинами масштабних пожеж залишаються людська необережність (спалювання сміття, підпал сухостою), а також наслідки ворожих прильотів. Рятувальники закликають громадян не спалювати рослинність, а в разі виявлення вогню негайно телефонувати за номером 101.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Канікули в Карпатах: оздоровлення 35 дітей зі Сватівської громади

ЛУГАНЩИНА

Рубіжанська громада виділяє до 150 тисяч гривень на підтримку ветеранського бізнесу

ЛУГАНЩИНА

Україна отримала другий транш від МВФ на $690 мільйонів

ВАЖЛИВО

“Кривава війна міст”? The New Yorker спрогнозував новий сценарій бойових дій між Україною та рф

ПОДІЇ

ХАМАС призначив нового лідера угрупування

ПОЛІТИКА

Енді Бернем став новим прем’єр-міністром Великої Британії

ВАЖЛИВО

За добу на фронті 233 боєзіткнення, ворог застосував 308 КАБів – Генштаб

ВІЙНА

Україна та рф узгоджують списки на новий етап обміну полоненими

ПОЛІТИКА

Чому на росії діти та підлітки бьють пенсіонерів

КРИМІНАЛ

Окупанти атакували Одещину: поранені четверо цивільних, зокрема дитина

ВІЙНА

Подвійний удар по пасажирському поїзду на Запоріжжі

ВІЙНА

ЄС вилучає низку обмежень із 21-го пакета санкцій проти рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Удари по російських цілях тільки шкодять Україні — колишній радник Міністра оборони США

СТОПФЕЙК

Воєнний злочин рф: на Донеччині окупанти розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ

ВІЙНА

Пожежі та знеструмлення: окупанти атакували Чернігівську область дронами

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип