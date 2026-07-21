Рубіжанська МВА спрямувала ще 1,2 мільйона гривень на оздоровлення дітей

У Рубіжанській міській військовій адміністрації (МВА) продовжують послідовну реалізацію цільової соціальної програми «Діти – серце громади» на 2026 рік. Місцева влада ухвалила нове рішення про додаткове фінансування заходів із фізичного та психологічного відновлення, оздоровлення й реабілітації юних жителів громади.

Протягом 14-15 липня комісія погодила виплату матеріальної допомоги ще для 120 дітей. Загальна сума затверджених коштів за ці дні склала 1,2 млн грн.

📊 Динаміка виплат від початку літнього сезону

Програма підтримки сімей із дітьми показує високу ефективність та охоплює дедалі більшу кількість релокованих родин з Рубіжного.

Загальні показники виконання програми за літо 2026 року:

Затверджено допомогу: для 710 дітей на загальну суму 7,1 млн грн ;

для на загальну суму ; Уже виплачено: кошти перераховано на рахунки батьків 590 дітей ;

кошти перераховано на рахунки батьків ; Спрямований обсяг: сума вже фактично виплачених коштів становить 5,9 млн грн.

Як отримати консультацію та оформити виплати

Для отримання детальних консультацій, розʼяснень щодо пакета документів або перевірки статусу заявки мешканці громади можуть звертатися до спеціалістів Управління соціального захисту населення Рубіжанської МВА. Усі офіційні контактні номери фахівців за 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що в релокованих громадах Сіверськодонецького району Луганської області триває масштабна літня кампанія з оздоровлення, відпочинку та психологічного відновлення дітей.