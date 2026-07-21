Понад тисяча дітей із Сіверськодонецького району вирушили на оздоровлення та реабілітацію

У релокованих громадах Сіверськодонецького району Луганської області триває масштабна літня кампанія з оздоровлення, відпочинку та психологічного відновлення дітей. Міські військові адміністрації виділили з місцевих бюджетів понад 19,4 млн грн на закупівлю оздоровчих путівок та ще 297 тис. грн — на покриття транспортних витрат. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Станом на 17 липня 2026 року оздоровленням та різними формами відпочинку вже вдалося охопити 1087 юних жителів району.

Географія відпочинку та залучені громади

На сьогодні місцева влада вже уклала девʼять офіційних договорів для придбання путівок у провідні дитячі заклади України.

Завдяки цьому діти з прифронтових та вимушено переміщених територій, а саме:

Гірська міська громада;

Кремінська міська громада;

Лисичанська міська громада;

Попаснянська міська громада;

Рубіжанська міська громада;

Сіверськодонецька міська громада.

мають змогу відпочити серед природи Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької та інших безпечних областей.

Крім бюджетних путівок, громади залучають додаткові ресурси. Діти безкоштовно відпочивають у Міжнародному дитячому центрі «Артек», проходять реабілітацію у спеціалізованих лікувальних закладах, беруть участь у закордонних оздоровчих програмах та заходах на базі гуманітарних хабів Луганщини.

Фінансова підтримка сімей у громадах

Важливою складовою оздоровчої кампанії стала пряма матеріальна допомога батькам для покращення здоров’я малечі.

Показники адресних виплат у громадах:

Кремінська громада: 441 родина , де виховується 601 дитина , отримала фінансову допомогу на загальну суму понад 4,8 млн грн ;

, де виховується , отримала фінансову допомогу на загальну суму понад ; Рубіжанська громада: за цільовою програмою «Діти – серце громади» на 2026 рік виплачено 5,9 млн грн допомоги на оздоровлення 590 дітей.

Комплексний підхід дозволяє організувати повноцінні канікули для максимальної кількості дітей з Луганщини, надавши їм можливість емоційно відновитися перед початком нового навчального року.

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👉 Також нагадаємо, що юні мешканці Чмирівської громади офіційно розпочали свій літній відпочинок у дитячому таборі «Синевир», розташованому в мальовничій Закарпатській області.