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Атака на Київ: на Лук’янівці через пошкодження вестибюля закрили станцію метро

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київ: на Лук'янівці через пошкодження вестибюля закрили станцію метро
Фото: наслідки російської атаки на Київ / 19.07.2026

Під час чергового нічного масованого обстрілу Києва з боку російських окупаційних військ постраждала інфраструктура Шевченківського району. Руйнувань зазнала історична частина міста в районі Лук’янівки. Через влучання ворожої ракети у підземний перехід міська влада була змушена екстрено змінити режим роботи підземного громадського транспорту.

Про поточну ситуацію навколо ліквідації наслідків нічного прильоту офіційно повідомили представники Київської міської військової адміністрації (КМВА).

 «Потяги проїжджають без зупинки»: офіційне повідомлення влади

Внаслідок потужного вибуху конструкції наземної споруди метрополітену зазнали руйнувань. Наразі вхід на станцію для пасажирів повністю заблоковано.

📢 «Станцію метро “Лук’янівська” тимчасово закрито через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля. Потяги на “зеленій” лінії проїжджають станцію “Лук’янівська” без зупинки, – йдеться у повідомленні».

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) уточнили, що масштаби руйнувань наземної споруди є значними. Вибухова хвиля вибила шибки, пошкодила внутрішнє оздоблення та вивела з ладу електронні системи.

Відновлювальні роботи та поточний статус станції

На місці ракетного влучання від самого ранку працюють профільні комунальні служби, рятувальники та спеціальні ремонтні бригади КП «Київський метрополітен».

Поточний стан ліквідації наслідків:

  • Інженерні системи: технічні фахівці вже розпочали усунення пошкоджень для забезпечення стабільної роботи ескалаторів.
  • Очищення території: комунальники розчищають перехід та прилеглу до вестибюля територію від уламків скла і бетону.

Точний час відновлення повноцінного функціонування станції та повернення до звичного графіку курсування поїздів із зупинками на «Лук’янівській» обіцяють оприлюднити додатково через офіційні канали комунікацій.

Пасажирів столичної підземки просять завчасно планувати свої маршрути пересування містом та враховувати поточні обмеження на Сирецько-Печерській лінії.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб.

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