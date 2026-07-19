ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В Естонії закликали світ позбавити рф ресурсів для терору

Денис Молотов
Денис Молотов
В Естонії закликали світ позбавити рф ресурсів для терору
Фото ілюстративне: Міністр закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Тсахкна

російська федерація ніколи добровільно не відмовиться від проведення щоденних терористичних атак проти мирного населення України без суттєвого та консолідованого посилення тиску з боку міжнародної спільноти. На цьому офіційно наголосив міністр закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Тсахкна.

Відповідну жорстку заяву естонський дипломат опублікував у своїй соціальній мережі Х (раніше Twitter) у неділю, 19 липня 2026 року. Звернення з’явилося одразу після поширення інформації про наслідки одного з наймасштабніших комбінованих авіаударів рф по українській столиці від початку війни.

«Лише тверда ізоляція»: позиція естонського дипломата

Керівник МЗС Естонії зазначив, що під час нічного нальоту російська армія випустила по Києву та інших регіонах десятки швидкісних ракет. Ворог продовжує використовувати відверту тактику залякування цивільних громадян та руйнування житлових кварталів.

Маргус Тсахкна акцентував увагу союзників на тому, що москва традиційно вдається до кривавих повітряних атак саме в ті моменти, коли остаточно втрачає можливість досягати власних стратегічних цілей іншими військовими чи політичними методами. Саме тому, переконаний очільник МЗС, світові лідери мають не послаблювати, а навпаки — радикально посилювати пакети економічних санкцій та поглиблювати дипломатичний бан кремля.

📢 «Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити кремль можливості продовжувати цю кампанію терору», – підкреслив очільник естонського МЗС.

Наслідки безпрецедентної нічної атаки на Україну

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня 2026 року російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах цивільної та логістичної інфраструктури України. За інформацією моніторингових служб, ворог застосував у повітряному просторі 41 ракету різного типу та 125 ударних дронів-камікадзе.

Головні наслідки ворожого удару:

  • основним напрямком нальоту російської балістики та безпілотників виступав Київ. У кількох районах міста зафіксували численні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування наземного вестибюля однієї зі станцій метро.
  • Приміська зона: балістичним ударом повністю знищено один із найбільших логістичних комплексів AMTEL під Києвом на площі 100 тисяч квадратних метрів.

Уряд Естонії запевнив, що продовжить лобіювати інтереси України на міжнародній арені та вимагатиме від партнерів прискорення постачання нових систем ППО.

👉 Також нагадаємо, що Україна закликала світову спільноту припинити політику умиротворення агресора та посилити економічний і військовий тиск на кремль.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський знайшов нового очільника в Міноборони

ВАЖЛИВО

Сучасні технології та активний відпочинок: сватівські діти проводять літо в Німеччині

ЛУГАНЩИНА

Чи стане наступна зима найважчою за час великої війни – прогноз військового та енергетичного експертів

ПОДІЇ

“Кривава війна міст”? The New Yorker спрогнозував новий сценарій бойових дій між Україною та рф

ПОДІЇ

США уразили 140 цілей в Ірані у відповідь на блокаду Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

Стефанішина бажає звільнитись з посади посла в США – ЗМІ

ВЛАДА

У Франції червнева спека забрала життя майже 3000 людей

ПОДІЇ

ЄС відкрив шостий переговорний кластер для України

ВАЖЛИВО

В Україну репатріювали тіла 501 загиблого Захисника

ВАЖЛИВО

Сметанін подав у відставку з посади очільника «Укроборонпрому»

ВАЖЛИВО

Ударний дрон рф прилетів та вибухнув у Молдові

ВАЖЛИВО

Мелінда Герінґ: У США не розуміють, навіщо Зеленський звільнив Федорова

ІНТЕРВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Викрито протодиякона РПЦ, який фінансує російську армію на Луганщині

КРИМІНАЛ

МЗС України вимагає притягнути до відповідальності винних у збитті MH17

ПОДІЇ

Ворог здійснив понад 80 атак на фронті, найактивніше діє на Слов’янському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип