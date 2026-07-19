В Естонії закликали світ позбавити рф ресурсів для терору

російська федерація ніколи добровільно не відмовиться від проведення щоденних терористичних атак проти мирного населення України без суттєвого та консолідованого посилення тиску з боку міжнародної спільноти. На цьому офіційно наголосив міністр закордонних справ (МЗС) Естонії Маргус Тсахкна.

Відповідну жорстку заяву естонський дипломат опублікував у своїй соціальній мережі Х (раніше Twitter) у неділю, 19 липня 2026 року. Звернення з’явилося одразу після поширення інформації про наслідки одного з наймасштабніших комбінованих авіаударів рф по українській столиці від початку війни.

«Лише тверда ізоляція»: позиція естонського дипломата

Керівник МЗС Естонії зазначив, що під час нічного нальоту російська армія випустила по Києву та інших регіонах десятки швидкісних ракет. Ворог продовжує використовувати відверту тактику залякування цивільних громадян та руйнування житлових кварталів.

Маргус Тсахкна акцентував увагу союзників на тому, що москва традиційно вдається до кривавих повітряних атак саме в ті моменти, коли остаточно втрачає можливість досягати власних стратегічних цілей іншими військовими чи політичними методами. Саме тому, переконаний очільник МЗС, світові лідери мають не послаблювати, а навпаки — радикально посилювати пакети економічних санкцій та поглиблювати дипломатичний бан кремля.

📢 «Лише тверда й безперервна стратегічна ізоляція може справді позбавити кремль можливості продовжувати цю кампанію терору», – підкреслив очільник естонського МЗС.

Last night, Russia carried out one of the largest aerial assaults on Kyiv since the start of its full‑scale invasion, firing 40 ballistic missiles at residential buildings, shopping centres, and public transport stops. At least one person has been killed, and many more injured.… https://t.co/CRp3FyyUBg — Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 19, 2026

Наслідки безпрецедентної нічної атаки на Україну

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня 2026 року російські окупаційні війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах цивільної та логістичної інфраструктури України. За інформацією моніторингових служб, ворог застосував у повітряному просторі 41 ракету різного типу та 125 ударних дронів-камікадзе.

Головні наслідки ворожого удару:

основним напрямком нальоту російської балістики та безпілотників виступав Київ. У кількох районах міста зафіксували численні пошкодження житлових будинків, пожежі та руйнування наземного вестибюля однієї зі станцій метро.

Приміська зона: балістичним ударом повністю знищено один із найбільших логістичних комплексів AMTEL під Києвом на площі 100 тисяч квадратних метрів.

Уряд Естонії запевнив, що продовжить лобіювати інтереси України на міжнародній арені та вимагатиме від партнерів прискорення постачання нових систем ППО.

👉 Також нагадаємо, що Україна закликала світову спільноту припинити політику умиротворення агресора та посилити економічний і військовий тиск на кремль.