Удар по Запоріжжю: палають склади, є поранений

Окупаційні російські війська продовжують масований обстріл Запорізької області. Увечері у вівторок, 21 липня 2026 року, армія рф завдала вже другого за сьогоднішній день удару по обласному центру. Про це офіційно повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Реактивні дрони та пожежа на складах

Перед вибухами Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про рух ворожих реактивних безпілотників у напрямку Запоріжжя з південного напрямку. Незабаром місцеві мешканці у соціальних мережах повідомили про гучні вибухи та густий стовп диму, який було видно в окремих районах міста.

За даними ОВА, ворожі дрони влучили по цивільній інфраструктурі.

Наслідки вечірнього прильоту:

Спалахнула масштабна пожежа на складських приміщеннях. Спочатку повідомлялося, що минулося без травмованих, проте згодом дані уточнили;

Поранення отримав один чоловік, йому надають медичну допомогу. На місці події працюють екстрені служби та підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Важкі наслідки ранкового обстрілу Запоріжжя

Цей приліт став вже другою атакою на місто за останню добу. Вранці 21 липня російська авіація завдала удару по житлових кварталах керованими авіабомбами (КАБ). Ранковий авіаудар спричинив численні жертви серед цивільного населення: троє людей загинули, а ще 13 отримали поранення різного ступеня важкості.

Паралельно ворог продовжує полювати на українських вогнеборців. Нагадаємо, у Дніпропетровській області війська рф завдали повторних ударів за місцем роботи рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Унаслідок цього постраждали троє працівників ДСНС.