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Рада ЄС остаточно затвердила 21-й пакет санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада ЄС остаточно затвердила 21-й пакет санкцій проти росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 23.07.2026

У четвер, 23 липня 2026 року, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила 21-й пакет обмежувальних заходів проти російської федерації. Новий санкційний блок став прямою відповіддю Брюсселя на повномасштабну агресію рф та системні атаки на цивільну інфраструктуру України. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, зазначає інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Економічний тиск та рекордні персональні списки

До ухваленого пакета увійшли жорсткі секторальні обмеження. Вони спрямовані проти галузей, які мають найбільший вплив на російську економіку та забезпечують фінансування війни.

Основні складові нового пакета:

  • Економічні заходи: удар по фінансовому сектору, енергетиці, крипторинку та логістиці «тіньового флоту»;
  • Персональні обмеження: рекордний список із 218 об’єктів (48 фізичних осіб та 170 організацій);
  • Підрив ОПК: обмеження проти десятків підприємств оборонно-промислового комплексу рф.

У Раді ЄС підкреслили, що головною метою нових заходів є остаточне підривання воєнно-промислового потенціалу країни-агресорки.

Відповідь на удари по цивільних об’єктах України

Європейські дипломати наголосили, що прискорення ухвалення санкцій стало відповіддю на останні варварські обстріли українських міст. росія цілеспрямовано завдавала ударів по енергетиці, системах водопостачання, лікарнях, а також культурних і релігійних пам’ятках.

📢 «ЄС залишається рішучим у підтримці та посиленні тиску на росію, щоб вона припинила свою агресивну війну та розпочала змістовні переговори щодо справедливого і тривалого миру», – заявили у Раді Європейського Союзу.

Нагадаємо, зранку 23 липня посли – постійні представники країн-членів ЄС узгодили компромісний текст документа, після чого Рада ЄС запустила та успішно завершила письмову процедуру його ухвалення.

👉 Також стало відомо, що вперше під жорсткі санкції Брюсселя потрапляють нафтопереробні заводи Білорусі, які компенсували росії гострий дефіцит автомобільного пального.

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