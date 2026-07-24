Пожежі та знеструмлення: окупанти атакували Чернігівську область дронами

У ніч проти п’ятниці, 24 липня 2026 року, Чернігівська область укотре зазнала повітряної атаки із застосуванням російських ударних БпЛА. Унаслідок ворожих влучань та падіння уламків у кількох районах регіону спалахнули пожежі. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наслідки ворожих прильотів у районах області

Ворог завдавав ударів по цивільних об’єктах, транспорті та закладах відпочинку.

Новгород-Сіверський район: через падіння БпЛА загорівся мікроавтобус; в іншій локації виникла пожежа господарської будівлі, а під ранок дрон влучив у двоповерхову будівлю нефункціонуючого пансіонату;

через падіння БпЛА загорівся мікроавтобус; в іншій локації виникла пожежа господарської будівлі, а під ранок дрон влучив у двоповерхову будівлю нефункціонуючого пансіонату; Корюківський район: ворожий удар спричинив займання будівлі операторської на АЗС;

ворожий удар спричинив займання будівлі операторської на АЗС; Чернігівський район: через падіння безпілотника зайнялася суха рослинність.

За офіційними даними ДСНС, жертв та постраждалих унаслідок нічних атак немає. Усі осередки займань рятувальники оперативно ліквідували.

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Енергетична ситуація в регіоні

Нічна атака суттєво ускладнила ситуацію з електропостачанням на півночі області. Нагадаємо, обласний центр Чернігів, а також Чернігівський та Корюківський райони залишилися без світла після ворожих ударів, яких вони зазнали близько півночі. Напередодні росіяни цілеспрямовано атакували два енергетичні об’єкти у двох прикордонних громадах Чернігівщини.

👉 Також раніше стало відомо, що окупаційні російські війська протягом доби 24 липня 2026 року здійснили серію комбінованих атак на Одещину. Ворог застосував ракети та ударні безпілотники, цілячись у житлову та цивільну інфраструктуру

Удень у п’ятницю, 24 липня 2026 року, під час повітряної тривоги в Києві пролунала серія гучних вибухів. Унаслідок ворожого прильоту загинули шестеро людей, ще десятки мешканців зазнали травм різного ступеня тяжкості.