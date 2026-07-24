США продають зброю для НАТО, а не Україні

У п’ятницю, 24 липня 2026 року, Президент США Дональд Трамп зробив серію гучних заяв щодо міжнародної безпеки. За його словами, завдяки особистим переговорам із лідерами Китаю та росії вдалося досягти домовленості про припинення продажу зброї Ірану. Про це американський лідер повідомив у своєму дописі в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Домовленості з Пекіном та роль КНР

Дональд Трамп розповів про підсумки переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном під час робочого візиту до столиці Китаю.

📢 «Президент Сі під час нашої нещодавньої зустрічі в Пекіні сказав мені, що він за жодних обставин не надаватиме й не продаватиме зброю Ірану — і ця заява стосувалася також китайських компаній. З огляду на наші відносини, я вірю йому на слово, до того ж я також роблю йому дуже великі послуги», – заявив політик.

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Американський президент також зазначив, що подібних домовленостей вдалося досягти й у діалозі з очільником кремля.

📢 «Так само президент путін, незважаючи на жахливу війну, що триває в Україні, сказав мені, що не продаватиме зброю Ірану. Він розуміє, що я не продаю зброю Україні, а країнам НАТО. Вони платять повну ціну, і як саме ця зброя розподіляється, я не маю уявлення», – заявив лідер США.

Ключові тези заяви Президента США:

США продають озброєння союзникам по НАТО за повну вартість;

Країни НАТО самостійно вирішують питання подальшого розподілу цієї зброї;

Китай та росія утримуються від військових угод із Тегераном.

📢 «Отже, дві великі країни, про які люди часто згадують у контексті Ірану, на мою думку, не беруть у цьому участі. Якби вони це робили, це було б для них дуже погано — це, безумовно, не відповідало б їхнім інтересам», – резюмував американський президент.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ росії сергій лавров звинуватив Вашингтон у провалі так званих «анкоріджських домовленостей» та закидав Трампу недотримання «слова пацана».

👉 Також стало відомо, що офіційний Париж заперечує інформацію про блокування ініціативи щодо заборони видачі європейських віз російським військовослужбовцям. Франція повністю підтримує ці обмеження, однак для їх фактичного впровадження необхідне ухвалення спеціального юридичного документа.