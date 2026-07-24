Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

У п’ятницю, 24 липня 2026 року, шостий президент України В.О. Зеленський підписав ухвалені парламентом закони про продовження строку дії правового режиму воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Про це офіційно повідомила пресслужба Верховної Ради України.

📢 «Верховна Рада отримала підписані президентом України Закони», – йдеться в повідомленні.

Деталі підписаних президентських законів

Згідно з документами, спеціальні правові режими продовжуються з 2 серпня 2026 року терміном на 90 діб.Таким чином, воєнний стан та мобілізація в Україні діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Номери підписаних документів:

Закон № 4928-IX: продовжує строк дії воєнного стану в Україні;

продовжує строк дії воєнного стану в Україні; Закон № 4929-IX: продовжує строк проведення загальної мобілізації.

Це вже було 20-те голосування та підписання від моменту початку повномасштабного вторгнення російської федерації.

Хронологія ухвалення та історія рішень

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала відповідні законодавчі ініціативи на своєму пленарному засіданні 14 липня 2026 року.

Уперше режим воєнного стану на всій території держави було введено вранці 24 лютого 2022 року одразу після початку повномасштабного нападу рф. З того часу український парламент та президент продовжують дію воєнного стану та мобілізації кожні три місяці.