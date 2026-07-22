31 ВПО з Луганщини отримала 4,7 мільйона гривень компенсації першого внеску на іпотеку

У Луганській обласній державній адміністрації відбулася робоча нарада керівників громад регіону. Головною темою обговорення стала реалізація та проблемні аспекти участі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у місцевих програмах компенсації іпотечних кредитів за державною програмою «єОселя». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Наразі вже 18 місцевих військових адміністрацій Луганщини запровадили власні програми часткової компенсації першого внеску за програмами житлового кредитування.

💶 Динаміка виплат за програмою «єОселя»

Завдяки фінансовій підтримці з місцевих бюджетів переселенці отримують реальну можливість придбати власне житло.

Показники підтримки ВПО у 2025–2026 роках:

Загальний підсумок: пільговою компенсацією скористалися 44 ВПО , яким виплачено допомогу на суму 6,4 млн грн ;

пільговою компенсацією скористалися , яким виплачено допомогу на суму ; Результати 2026 року: у поточному році грошові виплати вже отримала 31 людина на загальну суму 4,7 млн грн.

Під час наради відзначено позитивний досвід Сіверськодонецької, Лисичанської, Рубіжанської, Кремінської, Сватівської, Старобільської та Біловодської адміністрацій. Ці громади вже виділяють фіксовані суми чи відсотки на покриття початкового внеску.

Також зазначено той факт, що люди, насамперед пенсійного віку, побоюються брати іпотечні кредити через невпевненість у власній платоспроможності.

Заслухавши звіти від виконавців програм, заступник голови ОДА Олексій Смирнов доручив керівникам громад проаналізувати успішні кейси впровадження державної програми «єОселя» та переглянути наявні програми забезпечення житлом ВПО з Луганської області з урахуванням потреб людей різного віку.

Новий експериментальний проєкт: житло у сільській місцевості

Окрему увагу на нараді приділили новим можливостям забезпечення переселенців дахом над головою. Мова йде про експериментальний проєкт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2026 № 751.

Умови участі громад у проєкті:

Громади отримуватимуть субвенції для формування фондів житла тимчасового проживання;

Житло надаватиметься переселенцям, зокрема сім’ям із дітьми;

Максимальний розмір субвенції з держбюджету на придбання одного об’єкта становить до 500 тис. грн з урахуванням податків, зборів і платежів для реєстрації нерухомості;

з урахуванням податків, зборів і платежів для реєстрації нерухомості; Фінансування залучатимуть із державного та місцевих бюджетів, а також від міжнародних донорів, добровільних внесків та інших не заборонених джерел.

👉 Також нагадаємо, що посадовці детально розглянули та одностайно схвалили проєкт Плану заходів з реалізації у 2026-2027 роках Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки.