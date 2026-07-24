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Наслідки балістичного удару по Київській області: є загиблі та поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки балістичного удару по Київській області: є загиблі та поранені 07
Фото: наслідки російських атак / ДСНС України / 24.07.2029

У п’ятницю, 24 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території Київської області. Унаслідок ворожого прильоту загинули шестеро людей, ще десятки мешканців зазнали травм різного ступеня тяжкості. Про це офіційно повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.

Заява президента та перебіг рятувальних робіт

На місці влучання ворожої ракети безперервно триває пошуково-рятувальна операція.

📢 «Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. Відомо також, що, на жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, до ліквідації наслідків атаки залучено всі необхідні екстрені та медичні служби.

Офіційне звернення Ради зброярів

Своєю чергою Українська Рада зброярів підтвердила, що ворожий удар припав на локацію, де перебували представники вітчизняної оборонної індустрії.

📢 «Сьогодні в Київській області стався ворожий ракетний удар по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

На жаль, є загиблі та поранені. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим.

Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи. Просимо утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству.

Команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку».

Кривавий авіаудар по центру Слов’янська

Паралельно ворог здійснив черговий жорстокий обстріл Донецької області. Авіація рф скинула дві керовані авіабомби (КАБ) безпосередньо по центральному району Слов’янська.

Наслідки авіаудару по Слов’янську:

  • Загинули 5 людей;
  • Поранення отримали 9 мешканців;

Рятувальники ДСНС деблокували тіло загиблої жінки з понівеченого легковика. Вогнеборці ліквідували займання двох цивільних автомобілів.

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