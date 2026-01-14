Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення парламент ухвалив на засіданні 14 січня, за нього проголосували 277 народних депутатів. Про результати голосування у сесійній залі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Під час виступу у сесійній залі Федоров наголосив на своїй особистій мотивації у війні проти росії.

📢 «Моє рідне місто Василівка в Запорізькій області окуповане. російські війська прийшли у Василівку в перші дні вторгнення. Я пишаюся своїм містом, тому що жителі й військові почали чинити спротив. Завдяки цій сміливій боротьбі наступ росіян далі зупинився на цьому напрямку, і це вплинуло на захист Запоріжжя. Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія — особиста», — заявив він з трибуни парламенту.

ℹ️ 34-річний Михайло Федоров став четвертим міністром оборони України за час повномасштабної війни. До цього, починаючи з 2019 року, він обіймав посаду міністра цифрової трансформації, працюючи у складах урядів Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України, Михайла Федорова — з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації, а також Василя Малюка — з посади голови Служби безпеки України.

☝️ 2 січня шостий президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони, підкресливши необхідність кадрового оновлення сектору безпеки та оборони в умовах повномасштабної війни.

📌 Також раніше Верховна Рада України провалила кадрові призначення. Депутати не підтримали кандидатури Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики та Михайла Федорова на посаду міністра оборони.