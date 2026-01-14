Середа, 14 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України

Денис Молотов
Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України
Фото: ексміністр з цифрової трансформації, міністр оборони України Михайло Федоров.

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення парламент ухвалив на засіданні 14 січня, за нього проголосували 277 народних депутатів. Про результати голосування у сесійній залі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Під час виступу у сесійній залі Федоров наголосив на своїй особистій мотивації у війні проти росії.

📢 «Моє рідне місто Василівка в Запорізькій області окуповане. російські війська прийшли у Василівку в перші дні вторгнення. Я пишаюся своїм містом, тому що жителі й військові почали чинити спротив. Завдяки цій сміливій боротьбі наступ росіян далі зупинився на цьому напрямку, і це вплинуло на захист Запоріжжя. Останні 4 роки я живу тим, щоб деокупувати Василівку. Тому моя історія — особиста», — заявив він з трибуни парламенту.

ℹ️ 34-річний Михайло Федоров став четвертим міністром оборони України за час повномасштабної війни. До цього, починаючи з 2019 року, він обіймав посаду міністра цифрової трансформації, працюючи у складах урядів Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України, Михайла Федорова — з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації, а також Василя Малюка — з посади голови Служби безпеки України.

☝️ 2 січня шостий президент України Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони, підкресливши необхідність кадрового оновлення сектору безпеки та оборони в умовах повномасштабної війни.

📌 Також раніше Верховна Рада України провалила кадрові призначення. Депутати не підтримали кандидатури Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики та Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Посадовець ТЦК на Волині брав хабарі за зняття з розшуку — ДБР

КРИМІНАЛ

Британія передала Україні 15 систем ППО Raven і Gravehawk

ВАЖЛИВО

Вибори в умовах війни: у Верховній Раді почали підготовку

ВАЖЛИВО

Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро

ПОЛІТИКА

Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина

ВІЙНА

Звільнення голови СБУ: профільний комітет дав “зелене світло”

ВАЖЛИВО

Фейк: Українці організували в Берліні святкування дня народження Степана Бандери

СТОПФЕЙК

Кадровий провал у Раді: Шмигаль і Федоров не набрали голосів

ВАЖЛИВО

ГУР оприлюднило дані про нову модифікацію “ґєрані” з ПЗРК та бойовою частиною

ПОДІЇ

Таємничий пристрій за мільйони доларів: нові деталі розслідування «гаванського синдрому»

ПОДІЇ

Франція розмістить 6000 військових в Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

США могли використати секретну зброю у Венесуелі

ВАЖЛИВО

Юлії Тимошенко оголошено про підозру у корупції – НАБУ

ВАЖЛИВО

Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

ПОЛІТИКА

Уражено бурові платформи «Лукойлу» і ЗРК Бук-М3 окупантів

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ