Дронова атака на Прилуки: пожежа в райвідділі поліції

Денис Молотов
Фото: наслідки ворожої атаки на Прилуки / Чернігівська ОВА / 20.04.2026

Війська рф 20 квітня здійснили цілеспрямований удар із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БпЛА) по місту Прилуки. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано поранення серед місцевого населення та значні пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Про оперативну ситуацію в регіоні повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

🔥 Наслідки влучання у Чернігівській області

За офіційними даними, епіцентром удару стала територія Прилуцького райвідділу поліції, де після вибуху спалахнула пожежа. Окрім адміністративної будівлі, пошкоджень зазнали транспортні засоби та цивільні об’єкти.

📢 «Сьогодні вдень росіяни вдарили безпілотниками по Прилуках. Унаслідок атаки – пожежа на території райвідділу поліції. Пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки. Станом на зараз відомо про одного постраждалого цивільного. Інша інформація уточнюється», — зазначив В’ячеслав Чаус.

Ця атака стала частиною масованого обстрілу українських регіонів, що тривав протягом доби. Окрім Чернігівщини, під ударом опинилися Харківська та Київська області, а також Дніпропетровщина.

📌 Зведення по регіонах:

  • Харківщина: У Великому Бурлуці внаслідок нічної атаки БпЛА 20 квітня поранення отримали троє людей.
  • Київщина: 🏠 У Броварському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків, повідомляється про одного пораненого.
  • Кривий Ріг: Місто атакували «шахеди», зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція, також пошкоджено багатоповерхівки.

⚠️ Робота екстрених служб У всіх постраждалих районах наразі працюють підрозділи ДСНС та правоохоронці. Фахівці документують наслідки воєнних злочинів та надають необхідну допомогу постраждалим.

ℹ️ Інформація щодо остаточної кількості постраждалих та масштабів руйнувань у Прилуках продовжує оновлюватися в міру проведення дослідження місць ворожих атак.

Також раніше стало відомо, що Від початку і станом на кінець доби 19 квітня на фронті сталось 166 бойових зіткнень. Ворог завдав 43 авіаційних ударів, скинув 146 керованих авіабомб

