ЄС планує заборонити в’їзд росіянам, причетним до війни проти України

Європейський Союз опрацьовує ініціативу щодо запровадження заборони на в’їзд для громадян росії, які брали участь у бойових діях проти України. Очікується, що відповідні пропозиції будуть винесені на розгляд під час засідання Європейської ради у червні.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас у заяві, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

За її словами, до червневого засідання ради планується підготувати пропозиції щодо обмеження в’їзду для колишніх російських військових на територію ЄС.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав ініціативу, наголосивши на її актуальності.

📢 «Це своєчасний і довгоочікуваний крок, який продемонструє кожному росіянину, що, підписуючи контракт на участь у злочинній агресивній війні проти України, він одночасно підписує собі заборону на в’їзд до Європи», – зазначив він.

Міністр закордонних справ України наголосив, що впевнений у справедливості такого рішення. Адже ті, «хто воює проти європейських країн, не повинні мати доступ до території ЄС».

Міністр закликав держави-члени ЄС підтримати відповідні обмеження.

👉 На тлі цих ініціатив країни Балтії відмовилися надати дозвіл на проліт літака прем’єр-міністра Словаччини Роберт Фіцо до москви на 9 травня. Українська сторона підтримала це рішення, назвавши його принциповим.

Водночас повідомляється, що словацький прем’єр звернувся до Польщі з проханням дозволити проліт через її повітряний простір.