Культурна спадщина Луганщини: нова музейна експозиція

Луганський обласний краєзнавчий музей презентував нову виставку під назвою «За межами видимого. Культурна спадщина Луганщини». Експозиція розмістилася у просторі Національного музею історії України. Про подію у понеділок, 20 квітня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

🎨 Концепція та зміст виставки Проєкт спрямований на розкриття багатогранності регіону через його матеріальні та нематеріальні надбання. Виставка фокусується на аспектах, які формують унікальне обличчя Луганщини та залишаються незмінними попри виклики часу.

📌 Тематичні акценти експозиції:

Візуалізація матеріальних пам’яток та артефактів регіону.

Дослідження нематеріальної спадщини: традицій, знань та уявлень.

Розповідь про історію та колективну пам’ять, яку неможливо знищити.

ℹ️ Значення для ідентичності

Організатори наголошують, що виставка є глибоким дослідженням того, що формує ідентичність громади.

📢 «Виставка розповідає про матеріальну і нематеріальну спадщину Луганщини. Про історію, і пам’ять, яку неможливо втратити. Про традиції, знання, уявлення – усе те, що формує ідентичність і передається крізь покоління», – зазначили в Луганській ОВА.

🏛️ Місце проведення: Завдяки співпраці Луганського обласного краєзнавчого музею та провідної наукової інституції країни, відвідувачі мають змогу глибше пізнати культурний ландшафт Сходу України. Виставка слугує нагадуванням про важливість збереження національного надбання в умовах сучасних загроз.

1 з 4

Нагадаємо

