ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Культурна спадщина Луганщини: нова музейна експозиція

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 20.04.2026

Луганський обласний краєзнавчий музей презентував нову виставку під назвою «За межами видимого. Культурна спадщина Луганщини». Експозиція розмістилася у просторі Національного музею історії України. Про подію у понеділок, 20 квітня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

🎨 Концепція та зміст виставки Проєкт спрямований на розкриття багатогранності регіону через його матеріальні та нематеріальні надбання. Виставка фокусується на аспектах, які формують унікальне обличчя Луганщини та залишаються незмінними попри виклики часу.

📌 Тематичні акценти експозиції:

  • Візуалізація матеріальних пам’яток та артефактів регіону.
  • Дослідження нематеріальної спадщини: традицій, знань та уявлень.
  • Розповідь про історію та колективну пам’ять, яку неможливо знищити.
ℹ️ Значення для ідентичності

Організатори наголошують, що виставка є глибоким дослідженням того, що формує ідентичність громади.

📢 «Виставка розповідає про матеріальну і нематеріальну спадщину Луганщини. Про історію, і пам’ять, яку неможливо втратити. Про традиції, знання, уявлення – усе те, що формує ідентичність і передається крізь покоління», – зазначили в Луганській ОВА.

🏛️ Місце проведення: Завдяки співпраці Луганського обласного краєзнавчого музею та провідної наукової інституції країни, відвідувачі мають змогу глибше пізнати культурний ландшафт Сходу України. Виставка слугує нагадуванням про важливість збереження національного надбання в умовах сучасних загроз.

Нагадаємо

✔️ Чмирівська сільська територіальна громада продовжує зосереджувати зусилля на збереженні культурної спадщини та підтримці мешканців, які були змушені виїхати до різних регіонів України.

✔️ В умовах релокації Широківська громада робить культуру одним із головних інструментів соціальної адаптації, емоційної підтримки та збереження ідентичності.

✔️ В умовах релокації Шульгинська громада продовжує забезпечувати культурні послуги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Луганщини.

✔️ В умовах релокації Нижньотеплівська громада вибудовує роботу у сфері культури як інструмент збереження пам’яті, ідентичності та зв’язку між людьми.

- Реклама-
ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип