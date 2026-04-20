Трамп заслав делегацію до Пакистану для переговорів з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом прямує до Ісламабада (Пакистан) для проведення критично важливих перемовин із представниками іранського керівництва. Про це в понеділок, 20 квітня, повідомив президент США Дональд Трамп, передає видання New York Post.

🤝 Склад делегації та графік візиту

Окрім віцепрезидента, до дипломатичної групи увійшли ключові фігури адміністрації: спецпредставник Стів Віткофф та радник Джаред Кушнер. За словами американського лідера, сторони демонструють серйозність намірів.

📢 «Вони прямують туди просто зараз. Вони будуть там увечері, за часом Ісламабада», – сказав Трамп і наголосив, що США та Іран налаштовані на переговори і, мабуть, наразі «ніхто в ігри не грає».

Дональд Трамп також висловив готовність до прямого діалогу з вищим керівництвом Ірану, якщо виникне така необхідність.

📢 «Якщо вони захочуть зустрітися, в нас є дуже здібні люди. Але для мене немає проблеми самому зустрітися з ними», – запевнив він.

📌 Ключові вимоги та умови Вашингтона:
  • 🚫 Безумовна вимога: Повна відмова Тегерана від розробки та створення ядерної зброї.
  • Перспективи: Можливість економічного процвітання Ірану у разі досягнення домовленостей.
  • 👥 Контакти: Наявність каналів зв’язку з “правильними людьми” в іранському уряді.

Водночас президент США утримався від конкретики щодо дій Вашингтона у разі провалу дипломатичного процесу або відмови Ірану від ядерного роззброєння. На питання про можливе продовження затримання іранських суден він відповів стримано.

📢 «Ну, я не хочу з вами про це говорити. Ви можете собі уявити. Це буде неприємно», – підкреслив Трамп.

Варто зазначити, що напередодні з іранського боку лунали заяви про відмову від діалогу через “надмірні вимоги США”. Тегеран наполягає на негайному знятті морської блокади з іранських портів як передумови для стабілізації відносин.

👉 Раніше було повідомлено, що між Тегераном та Вашингтоном спостерігається новий виток напруженості. Влада Ірану офіційно оголосила про поновлення блокади Ормузької протоки.

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

