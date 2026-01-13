Рада звільнила Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації

Верховна Рада підтримала звільнення Федорова з посади міністра цифрової трансформації України. Відповідне рішення було ухвалене під час трансляції пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня. За відставку посадовця проголосували 270 народних депутатів.

Михайло Федоров обіймав посаду віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації з 2019 року та став одним із наймолодших членів уряду. За час роботи він відіграв ключову роль у масштабному переведенні державних послуг у цифровий формат.

☝️ Під керівництвом Федорова було створено й розвинено портал «Дія», який об’єднав цифрові документи та державні сервіси. В Україні запровадили електронні паспорти, водійські посвідчення та технічні паспорти «у смартфоні». Окрему увагу міністр приділяв підтримці ІТ-галузі та розвитку стартапів, позиціонуючи Україну як сучасну цифрову державу на міжнародному рівні.

Як повідомлялося, під час цього ж засідання парламент також відправив у відставку Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України, на якій він перебував майже пів року.

📌 Нагадаємо, 2 січня шостий президент України Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України. Згодом до Верховної Ради надійшли заяви про відставку першого віцепрем’єр-міністра та глави Мінцифри Михайла Федорова, а також міністра оборони Дениса Шмигаля.