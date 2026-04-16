Перед законом відповідатимуть дві «заступниці міністрів лнр»

Денис Молотов
Перед законом відповідатимуть дві «заступниці міністрів лнр»
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 16.04.2026

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та повідомила про підозру двом мешканкам Луганщини, які добровільно обійняли керівні посади в окупаційних структурах так званої «лнр». Жінкам загрожує тривале ув’язнення за системну співпрацю з ворогом та фінансування окупаційної адміністрації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, обидві фігурантки активно сприяють інтеграції захопленого регіону в управлінську систему рф.

🔹 Від директора заводу до «заступниці міністра фінансів»

Перша фігурантка — колишня директорка луганського підприємства з виробництва газованих напоїв «Карє». Слідство встановило, що її співпраця з окупантами триває вже понад десять років.

  • Жінка перейшла на бік ворога ще у 2014 році, працюючи у складі антиукраїнських псевдоутворень. З 2023 року вона обіймає посаду «першої заступниці міністра фінансів лнр». На цій позиції зловмисниця безпосередньо координує фінансові потоки для забезпечення потреб окупаційної адміністрації.

За свою лояльність до агресора вона неодноразово отримувала нагороди та відзнаки від керівництва терористичного угруповання. Наразі обвинувальний акт щодо неї скеровано до суду, а саму фігурантку оголошено у розшук.

🔹 Підозра для «заступниці міністра охорони здоров’я»

Іншою підозрюваною стала колишня лікарка Луганської обласної клінічної лікарні. Після окупації міста вона погодилася на кар’єрне підвищення від загарбників.

За даними слідства, жінка обійняла посаду «заступниці міністра охорони здоров’я лнр» та очолила регіональний підрозділ російського «росздравнадзора». Її робота зосереджена на перебудові української медичної мережі під стандарти та вимоги країни-агресора.

Перед законом відповідатимуть дві «заступниці міністрів лнр» 01
🔹 Правова кваліфікація та санкції

Слідчі СБУ кваліфікували дії обох жінок за однією статтею Кримінального кодексу України:

Обом фігуранткам інкримінується ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

🔹 Передбачене покарання:
  • Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що підконтрольний російським загарбникам так званий «верховний суд лнр» оголосив вирок громадянину Республіки Польща. Іноземця засудили до 13 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

