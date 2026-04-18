Сенатори різко розкритикували Трампа за поступки кремлю

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Провідні представники Демократичної партії в Сенаті США виступили з жорсткою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа. Приводом для спільної заяви стало рішення Вашингтона тимчасово зняти обмеження на імпорт російської нафти. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Демократи називають рішення адміністрації «ганебним»

Під спільною заявою поставили підписи впливові політики, серед яких Чак Шумер, Елізабет Воррен та Джин Шахін. Сенатори висловили обурення різкою зміною курсу Білого дому, назвавши пом’якшення санкційного режиму «поворотом на 180 градусів».

Політики наголосили на недоречності такого кроку, зважаючи на ескалацію агресії рф проти України:

📢 «Цього тижня путін здійснив найбільший на сьогодні повітряний удар по Україні, в результаті якого загинуло 18 осіб, а реакція адміністрації полягає в тому, щоб знову пом’якшити санкції проти кремля. Який сигнал надсилає цей крок?», – йдеться у документі.

Сенатори переконані, що нинішня політика Білого дому грає на руку москві. Вони підкреслили, що саме володимир путін є головним бенефіціаром дестабілізації на Близькому Сході та війни в Ірані, ініційованої Дональдом Трампом.

На переконання демократів, Вашингтон має посилити тиск, а не створювати лазівки для російського бюджету:

📢 «Президент Трамп має перестати дозволяти путіну шити його в дурні, і запровадити додаткові санкції проти путіна, який, очевидно, не відчуває достатнього тиску з боку цього президента», – наголошують автори заяви.

Раптове зняття обмежень

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 18 квітня, Міністерство фінансів США несподівано оприлюднило ліцензію, яка на 30 днів скасовує санкції на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що постачаються морем.

Це рішення прямо суперечить попереднім публічним обіцянкам американської адміністрації не поновлювати дію подібних винятків.

Офіційною причиною послаблення названо необхідність стабілізації світового енергетичного ринку, проте такий крок викликав глибокий розкол у політикумі США.

