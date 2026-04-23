Денис Молотов
Тегеран відкидає «формальне» перемир'я
Фото: спікер парламенту Ірана Мохаммад Багер Галібаф.

Продовження режиму припинення вогню та відновлення вільного судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку залежать виключно від дій Вашингтона. Про це у середу, 22 квітня, заявив спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

Іранська сторона наполягає, що дипломатичний прогрес неможливий без повного скасування обмежень, які США наклали на іранські порти та експорт нафти.

📢 «Продовження перемир’я та відновлення судноплавства через Ормузьку протоку будуть можливими лише за умови повного зняття морської блокади Ірану з боку США», — наголосив Галібаф.

📌 Ключові тези іранської сторони:

  • Тегеран вважає нинішню блокаду формою агресії, яка унеможливлює перехід до тривалого миру.
  • Галібаф підкреслив, що Іран не бачить сенсу у припиненні вогню, якщо воно не передбачає полегшення для національної економіки.
  • Спікер звинуватив у дестабілізації регіону “сіоністський режим” та санкційну політику США.
🔄 Відповідь на ініціативу Вашингтона

Ця заява стала прямою відповіддю на кроки Білого дому. Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про рішення продовжити режим припинення вогню в односторонньому порядку.

Позиція Трампа полягала в наступному:

  • Режим тиші діятиме, поки Тегеран не надасть власні конкретні пропозиції щодо мирного врегулювання.
  • США, нібито, готові чекати до завершення переговорного процесу.
⚠️ Дипломатичний глухий кут

Попри спроби США зберегти режим припинення вогню, ситуація залишається критичною. Раніше Іран офіційно скасував запланований раунд переговорів із представниками США в Пакистані, посилаючись на “нереалістичні вимоги” американської сторони.

ℹ️ Ормузька протока є ключовим морським шляхом, через який проходить близько 20% світового споживання нафти. Будь-яке обмеження судноплавства в цьому регіоні загрожує глобальною енергетичною кризою.

Також раніше стало відомо, що попри посилену присутність ВМС США в Аравійському морі, щонайменше 34 танкери, пов’язані з Тегераном, зуміли обійти морську блокаду. Серед них — судна, що вивезли іранську нафту загальною вартістю близько 1 мільярда доларів.

