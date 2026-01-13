Кадровий провал у Раді: Шмигаль і Федоров не набрали голосів

Верховна Рада України провалила кадрові призначення, не підтримавши кандидатури Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики та Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це свідчить трансляція пленарного засідання парламенту у вівторок, 13 січня.

🛑 За призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики народні депутати віддали 210 голосів із 226 необхідних. Таким чином рішення не було ухвалене.

🛑 Ще менше голосів зібрало призначення Михайла Федорова міністром оборони — 206 голосів «за», що також виявилося недостатнім для позитивного рішення.

Перебіг голосування у сесійній залі прокоментував народний депутат Ярослав Железняк.

📢 «Всі кадрові питання зняли… на сьогодні все. Завтра спробують ще… Країна залишилась без міністра енергетики, голови СБУ та міністра оборони під час повномасштабної війни», — написав він у Телеграмі.

Після провалених голосувань голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, порадившись із членами погоджувальної ради, оголосив перерву в роботі парламенту до ранку середи.

🗓️ За словами Железняка, план голосувань на середу виглядає так:

▪️ повторна спроба призначення Федорова міністром оборони;

▪️ розгляд питання про продовження воєнного стану та загальної мобілізації;

▪️ ще одна спроба призначити Шмигаля першим віцепрем’єром — міністром енергетики;

▪️ голосування за призначення Наталухи головою Фонду державного майна.

Початок засідання запланований на 10:30.

Нагадаємо, цього ж дня Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, а Михайла Федорова — з посади першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації.

Також у вівторок парламент підтримав подання президента про звільнення голови СБУ Василя Малюка.