Вступ до ЄС: коли відкриють переговорні кластери

Денис Молотов
Вступ до ЄС: коли відкриють переговорні кластери
Фото: єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Україна може вже в червні відкрити перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає Укрінформ в середу, 22 квітня.

📢 «З новим урядом в Угорщині ми продовжимо процес вступу України, сподіваємося. Ми почули деякі позитивні новини від майбутнього прем’єр-міністра Угорщини, і ми бачимо різницю, тому знадобиться кілька тижнів, поки прийде новий уряд, але потім, я впевнена, ми зможемо дуже скоро офіційно відкрити кластер 1, а потім і всі інші», – заявила вона.

За її словами, переговорний кластер ЄС під номером один фактично готовий до відкриття, включаючи всі необхідні контрольні показники. Очікується, що цей процес може відбутися ще під час головування Кіпру в Раді ЄС.

Крім того, вона висловила сподівання, що в другій половині року, під час головування Ірландії, вдасться відкрити всі переговорні кластери.

📢 «Я розраховую на активну роботу під час ірландського головування, щоб усі переговорні кластери були офіційно відкриті, перш ніж ми поїдемо святкувати Різдво».

Позиція України

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна не бачить перешкод для відкриття переговорного процесу за всіма напрямами.

📢 «Наше завдання – зосередитися на закритті розділів, тому я сподіваюся, що цього року ми почуємо, що певні розділи можна вважати закритими», – сказав він.

ℹ️ Як відбувається переговорний процес

Переговори про вступ до Європейського Союзу структуровані за 35 розділами, з яких 33 об’єднані у шість тематичних кластерів. Вони відкриваються поступово.

Перед відкриттям кожного розділу Європейська комісія проводить офіційний скринінг — оцінку відповідності українського законодавства нормам ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз неофіційно відкрив усі шість кластерів переговорів з Україною. Також Україна отримала умови для вступу за трьома останніми кластерами.

