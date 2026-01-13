Вівторок, 13 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

Денис Молотов
Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

Верховна Рада України підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Про це повідомили низка народних депутатів у своїх телеграм-каналах.

✅ За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів, що перевищує мінімально необхідні 226 голосів для ухвалення постанови.

Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля 01
Верховна Рада України: 13.01.2026. Фото з телеграм-каналу народного депутата України Ярослава Железняка.

Згідно з попередніми домовленостями, Дениса Шмигаля планують призначити міністром енергетики України. Водночас на посаду міністра оборони претендує Михайло Федоров. У зв’язку з цим парламент розпочав розгляд питання про його звільнення з посади міністра цифрової трансформації.

☝️ 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики України.

☝️ 2 січня глава держави також запропонував призначити першого віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова новим міністром оборони України.

Очікується, що кадрові рішення щодо нового складу уряду будуть остаточно оформлені після завершення всіх необхідних парламентських процедур.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Чому компанії обирають Microsoft 365, а не стандартний Office

СУСПІЛЬСТВО

Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

ПОДІЇ

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

ВІЙНА

Фейк: Військовий ЗСУ «намагався вивезти за кордон давню ікону»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулося 165 боїв: ворог найбільше тисне на Покровському напрямку

ВІЙНА

Хмара доповів Зеленському про бойові операції Служби безпеки

ВЛАДА

Зеленський доручив готувати угоду історичного рівня

ВАЖЛИВО

Британія передала Україні 15 систем ППО Raven і Gravehawk

ВАЖЛИВО

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

У статуї Жанни д’Арк у Парижі викрали меч

ПОДІЇ

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 68 боїв, найзапекліші зіткнення на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: В Україні запровадили систему штрафних балів для водіїв — відбиратимуть права

СТОПФЕЙК

Шестеро загиблих унаслідок стрілянини поблизу Вест-Пойнта в США

ПОДІЇ

Через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру: поранені працівники УЗ

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ