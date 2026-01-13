Верховна Рада проголосувала за відставку міністра оборони Шмигаля

Верховна Рада України підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Про це повідомили низка народних депутатів у своїх телеграм-каналах.

✅ За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів, що перевищує мінімально необхідні 226 голосів для ухвалення постанови.

Згідно з попередніми домовленостями, Дениса Шмигаля планують призначити міністром енергетики України. Водночас на посаду міністра оборони претендує Михайло Федоров. У зв’язку з цим парламент розпочав розгляд питання про його звільнення з посади міністра цифрової трансформації.

☝️ 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю обійняти посаду першого віцепрем’єр-міністра та міністра енергетики України.

☝️ 2 січня глава держави також запропонував призначити першого віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова новим міністром оборони України.

Очікується, що кадрові рішення щодо нового складу уряду будуть остаточно оформлені після завершення всіх необхідних парламентських процедур.