На Херсонщині судитимуть 21-річного молодика за зґвалтування дитини

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 21-річного мешканця Бериславського району. Чоловіка звинувачують у вчиненні особливо тяжких злочинів — зґвалтуванні та розбещенні малолітньої дитини. Про це у вівторок, 21 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

⚖️ Обставини скоєння злочину

Слідство встановило, що обвинувачений тривалий час входив у довіру до багатодітної родини. Жінка самостійно виховує п’ятьох доньок і перебуває на обліку соціальних служб через складні життєві обставини. Щоб замаскувати свої наміри, молодик приносив дітям солодощі та різноманітні подарунки.

📌 Обставини подій за даними прокуратури:

Вересень 2025 року: Під час святкування дня народження старшої дитини чоловік ізолював одну з дівчаток у наметі на подвір’ї, де вчинив акт зґвалтування.

Наступні місяці: Зловмисник продовжував вчиняти розпусні дії щодо потерпілої, якій на той момент виповнилося 13 років.

⚠️Після того, як факти насильства стали відомі, усіх дітей вилучили із сім’ї.

Наразі всі п’ятеро сестер перебувають під наглядом фахівців. Їм надається необхідна медична та психологічна допомога після проведеного обстеження. Обвинувачений на час судового розгляду перебуває під вартою без права внесення застави.

❗Це не єдиний випадок сексуального насильства щодо неповнолітніх, зафіксований останнім часом. Зокрема, на Вінниччині 13-річна дівчина заявила про багаторічне ґвалтування з боку вітчима. Наразі підозрюваного у тій справі також затримано, тривають слідчі дії.

Також раніше прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину 27-річного чоловіка, який влітку минулого року в одному з сіл Яворівського району зґвалтував свою 13-річну племінницю.

ℹ️ Правоохоронці наголошують на важливості пильності з боку соціальних служб та оточення, особливо в родинах, які потребують підвищеної уваги з боку держави.