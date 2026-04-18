Заборона Трампа на удари по Лівану здивувала Нетаньягу – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою вимогою до Ізраїлю припинити повітряні атаки на територію Лівану. Ця заява спровокувала хвилю занепокоєння та здивування в урядових колах Ізраїлю, оскільки вона фактично дисонує з попередніми домовленостями між країнами. Про це повідомляє видання Axios.

▶️Шок у кабінеті Нетаньягу: розбіжності в умовах перемир’я

За даними інсайдерів, прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та його найближче оточення були вражені категоричністю формулювань американського лідера. Ситуація видається критичною, оскільки слова Трампа суперечать пунктам нещодавно підписаної угоди про тимчасове припинення вогню.

Поточні умови безпеки:

Раніше було оголошено про 10-денне перемир’я між Ізраїлем та Ліваном.

між Ізраїлем та Ліваном. Ізраїльська сторона погодилася зупинити наступальні операції.

Угода передбачала право на самооборону для ЦАХАЛу в разі виникнення безпосередніх загроз.

Проте Дональд Трамп у своєму дописі висловився максимально прямолінійно:

📢 «Ізраїль більше не бомбардуватиме Ліван. США заборонили їм це робити».

Пізніше в інтерв’ю президент підтвердив свою непохитну позицію, наголосивши, що не допустить продовження авіаударів і наполягає на їхньому остаточному завершенні.

👥 Дипломатичні зусилля та роз’яснення Білого дому

Ізраїльське керівництво дізналося про зміну риторики Вашингтона з повідомлень у медіа. Це змусило офіційний Єрусалим негайно ініціювати запит на роз’яснення. Посол Ізраїлю в Сполучених Штатах Єхіель Лейтер провів низку консультацій, аби з’ясувати, чи є слова Трампа офіційною зміною зовнішньої політики США.

У відповідь представники Білого дому надали уточнення, намагаючись знизити градус напруги:

Угода про припинення вогню залишається чинною у початковому вигляді. Ізраїль зобов’язаний утримуватися від наступальних дій. Право на дії в межах самооборони залишається за ізраїльською стороною.

📌 Нагадаємо, що станом на 17 квітня, попри набуття чинності 10-денного перемир’я, ситуація на лівано-ізраїльському кордоні залишалася стабільно напруженою, а кожна подібна заява суттєво впливає на крихку безпекову архітектуру регіону.

👉 Також стало відомо, що між Тегераном та Вашингтоном спостерігається новий виток напруженості. Влада Ірану офіційно оголосила про поновлення блокади Ормузької протоки.