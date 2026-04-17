рф видала «ліцензію» на розробку українського марганцю на ТОТ Запоріжжя

Російська компанія «Реалі Інженеринг Інвест» розпочала підготовку до експлуатації Велико-Токмацького родовища марганцю, розташованого на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це повідомляє російське пропагандистське видання «Коммерсант».

За даними медіа, окупанти видали ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а вже у квітні стартували роботи з геологічної розвідки об’єкта.

ℹ️ Стратегічне значення Велико-Токмацького родовища

Велико-Токмацьке родовище є одним із найбагатших у світі. Його розробка має для рф критичне значення через відсутність власної сировинної бази для металургії.

Порівняння: Поклади на Запоріжжі значно перевищують найбільші російські об'єкти — Усинське родовище Кемеровської області (127,7 млн тонн) та Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн тонн). Але ж промисловий видобуток марганцю на росії відбувається тільки на одному родовищі в Башкортостані.

Поклади на Запоріжжі значно перевищують найбільші російські об’єкти — Усинське родовище Кемеровської області (127,7 млн тонн) та Порожинське в Красноярському краї (29,46 млн тонн). Але ж промисловий видобуток марганцю на росії відбувається тільки на одному родовищі в Башкортостані. Якість руди: вміст марганцю перевищує 25%, що вважається дуже високим показником.

Тривалість розробки: потенціалу родовища вистачить на 100 років експлуатації.

Марганець є незамінним елементом для покращення властивостей сталі. Наразі понад 90% цього металу росія змушена імпортувати з ПАР, Бразилії та Габону.

📝 Плани окупантів та промислове будівництво

Згідно з планами «Єдиного інституту просторового планування рф», Велико-Токмацьке родовище здатне забезпечувати до 1,7 млн тонн сировини на рік, що повністю перекриває внутрішні потреби росії (1,3 млн тонн).

Наразі біля родовища розгорнуто будівництво гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), де окупанти планують залучити близько 3000 працівників.

Гауляйтер кремля в регіоні є.Балицький підтвердив, що феромарганець з українських надр необхідний корпорації «ростех» для військово-промислових потреб.

Попри амбітні заяви окупаційної влади, галузеві експерти вказують на низку факторів, що ставлять успіх проєкту під сумнів:

Безпековий фактор: територія перебуває під постійним вогневим впливом у прифронтовій зоні Запорізької області. Економічна криза: спад у російській та світовій металургії знижує інвестиційну привабливість таких масштабних об’єктів. Логістичні проблеми: ведення промислового видобутку в умовах активних бойових дій є вкрай ризикованим.

⚠️Паралельно з економічним мародерством на Запоріжжі, загарбники активізували незаконне будівництво в інших регіонах. Зокрема, у тимчасово окупованій Ялті навколо морського порту встановили паркан для реалізації проєкту ігорної зони.